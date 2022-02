Predseda kazašského parlamentu podal demisiu

Na archívnej snímke príslušníci poriadkovej polície počas potýčok s demonštrantmi v meste Alma-Ata v stredu 5. januára 2022. Tí vyšli do ulíc pre vysoké ceny pohonných látok - konkrétne skvapalneného ropného plynu (LPG). Foto: TASR/AP

Nur-Sultan 1. februára (TASR) - Predseda dolnej komory kazašského parlamentu Nurlan Nigmatulin podal demisiu. S odvolaním sa na webovú stránku kazašskej ústrednej volebnej komisie o tom v utorok informovala agentúra Interfax.Funkciu predsedu parlamentu bude zastávať doterajší vedúci prezidentskej kancelárie Jerlan Košanov, ktorý je členom vládnucej strany Svetlo vlasti (Nur Otan).Funkciu Košanova prevzal Murat Nurtleu, ktorý bol predtým prvým podpredsedom Výboru pre národnú bezpečnosť.Nigmatulin sa stal predsedom parlamentu v roku 2016. Jednomyseľne bol v tejto funkcii potvrdený aj v roku 2021, keď jeho kandidatúru predložil vtedajší kazašský exprezident Nursultan Nazarbajev.Nigmatulin bol šéfom poslaneckého klubu strany Nur Otan. Po nedávnych zmenách sa nedostal do predsedníctva jej politického výboru.Po masových protestoch, ktoré sa v Kazachstane začali 2. januára po zvýšení cien plynu, došlo k zmenám na vysokých postoch vo vládnych úradoch i veľkých štátnych spoločnostiach. V rámci nich prezident Kasym-Žomart Tokajev v pondelok odvolal primátora mesta Alma-Ata Bakytžana Sagintajeva. Oficiálne sa tak stalo "".Podľa agentúry Reuters tieto zmeny ďalej upevňujú Tokajevovu moc v krajine s 19 miliónmi obyvateľov, ktorá je tesne spojená s Ruskom.Násilné januárové protesty otriasli týmto stredoázijským štátom bohatým na ropu a vyvrcholili odňatím zostávajúcich právomocí, ktoré mal exprezident Nazarbajev, ako aj odvolaním jeho príbuzných a spriaznencov z vysokých funkcií.Práve odchod Nazarbajeva a jemu verných ľudí z politickej scény bol jednou z požiadaviek protestov, ktoré začiatkom roka prerástli do rozsiahlych nepokojov a v niekoľkých mestách aj do útokov na vládne budovy.Režim masové demonštrácie potlačil, keď Tokajev povolil strieľať do demonštrantov ostrými nábojmi. Podľa kazašskej generálnej prokuratúry počas nepokojov prišlo o život 225 ľudí a zhruba 4500 utrpelo zranenia.