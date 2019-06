Predseda KSČM: Novinári by mali byť volení

Návrh zákona, ktorý by voľbu novinárov zaviedol, pripraví Filip podľa vlastných slov ešte tohto roku.

Praha 4. júna (TASR) - Predseda Komunistickej strany Čiech a Moravy (KSČM) Vojtěch Filip uviedol, že ČR je mediokraciou, a preto chce meniť pravidlá. Podľa neho by novinári verejnoprávnych médií mali byť volení a mali by rovnako ako poslanci alebo starostovia podávať majetkové priznania. Informovali o tom v utorok na svojej webovej stránke Hospodářské noviny (HN).



V lete má Filip v úmysle pripraviť návrh zákona, ktorý by uvedené zmeny v Česku zaviedol.



"Mediokracia víťazí nad demokraciou. Potom budeme musieť siahnuť po tom, že kto bude chcieť byť novinár, bude musieť byť zvolený. Každé štyri roky sa bude musieť podvoliť voľbe," uviedol šéf českých komunistov. Funkciu by podľa neho mali novinári istú na štyri roky, potom by svoju prácu museli pred voličmi obhajovať.



Filip pre HN päťkrát potvrdil, že svoj návrh myslí vážne.



Komunistický líder hovoril aj o majetkových priznaniach. Tie by podľa neho mali novinári verejnoprávnych médií, teda Českej televízie (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo), zverejňovať už teraz. Prehľad o platoch novinárov v týchto médiách je podľa neho dôležitý, pretože ľudia za ich služby platia koncesionárske poplatky. Považuje to za kľúčovejšiu zmenu ako zavedenie voľby novinárov.



Návrh zákona, ktorý by voľbu novinárov zaviedol, pripraví Filip podľa vlastných slov ešte tohto roku. "Zatiaľ na to nemám čas, ale chcem to urobiť v lete," priblížil šéf českých komunistov. Detaily návrhu teda podľa HN zatiaľ nemá spísané.



"Je to šialený a nebezpečný nápad. Znamená to obmedzenie demokracie, normalizáciu spoločnosti vzor 2019. Som zásadne proti. Dalo sa to čakať. Po ťažení proti živnostníkom a cirkvám prichádza rad na novinárov. V spojení ANO a SPD (Sloboda a priama demokracia) a komunistov sa to však môže podariť, sú spojenci. A demokracia im prekáža," napísala HN poslankyňa Občianskej demokratickej strany (ODS) Miroslava Němcová.