Predseda libanonského parlamentu vyzval vysídlencov na návrat domov

Bejrút 27. novembra (TASR) - Predseda libanonského parlamentu Nabíh Barrí po uzavretí prímeria medzi Izraelom a libanonským proiránskym hnutím Hizballáh vyzval na návrat vysídlených Libanončanov do svojich domovov. Urobil tak napriek tomu, že libanonská a izraelská vláda ľudí vyzvala, aby tak nerobili, informuje TASR podľa agentúry DPA.



"Dnes obrátime list v kapitole našej histórie, ktorá bola pre Libanon mimoriadne nebezpečná a ohrozovala jeho ľud a históriu," vyhlásil Barrí. "Ďakujeme vysídleným a ľuďom, ktorí ich prijali so súcitom a solidaritou," uviedol predseda parlamentu a vysídlených ľudí vyzval na návrat do svojich domovov, a to aj keby "mali žiť na troskách".



Barrí, blízky spojenec Hizballáhu, taktiež vyslovil výzvu, aby si krajina "urýchlene zvolila prezidenta", keďže v dôsledku politických sporov je Libanon už viac ako dva roky bez hlavy štátu.



Prímerie medzi Izraelom a Hizballáhom začalo platiť v stredu o 04.00 h miestneho času (03.00 h SEČ). V utorok večer o tom informoval americký prezident Joe Biden, keď podľa jeho slov obe strany prijali dohodu sprostredkovanú Spojenými štátmi a Francúzskom. Súčasťou rokovaní bol aj Barrí, ktorý viedol diskusie s americkým vyjednávačom Amosom Hochsteinom.



Podľa návrhu prímeria by sa izraelské pozemné jednotky mali do 60 dní stiahnuť z Libanonu. Hizballáh by sa mal v súlade s rezolúciou Bezpečnostnej rady OSN č. 1701 stiahnuť za rieku Litání, ktorá sa nachádza približne 30 kilometrov severne od hraníc.