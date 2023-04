Predseda McCarthy sa stretne s prezidentkou Taiwanu

Washington 3. apríla (TASR) - Predseda Snemovne reprezentantov Kongresu Spojených štátov Kevin McCarthy sa v stredu v Kalifornii stretne s taiwanskou prezidentkou Cchaj Jing-wen. Čína tento krok už predtým označila za provokáciu. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



"V stredu 5. apríla sa predseda Snemovne Kevin McCarthy zúčastní na bilaterálnom stretnutí s taiwanskou prezidentkou v Prezidentskej knižnici Ronalda Reagana," uviedla v pondelok vo vyhlásení McCarthyho kancelária. Podľa amerických médií bude na stretnutí s taiwanskou prezidentkou McCarthyho sprevádzať i približne 20 ďalších amerických zákonodarcov.



Čína upozornila Spojené štáty, že v súvislosti s návštevou Cchaj Jing-wen, ktorá sa v USA zastaví na ceste do Latinskej Ameriky, sa "zahráva s ohňom".



Americká vláda považuje plánované zastávky Cchaj Jing-wen v USA za rutinné a Čína by ich nemala využiť ako zámienku na vystupňovanie agresívneho konania v Taiwanskom prielive. Ccchaj sa v minulosti počas takýchto neoficiálnych návštev USA stretla s členmi Kongresu i príslušníkmi taiwanskej menšiny.



Čína považuje Taiwan za súčasť svojho územia v rámci politiky jednej Číny. Taiwan však má autonómnu vládu a označuje sa za nezávislý. Peking preto hrozí, že ho v prípade potreby obsadí aj s použitím vojenskej sily.



USA, tak ako väčšina krajín, nemá oficiálne diplomatické vzťahy s Taiwanom. Poskytuje mu však ekonomickú a politickú podporu a zbrane, čo vyvoláva napätie vo vzťahoch s Pekingom. To sa vystupňovalo vlani v auguste, keď vtedajšia predsedníčka Snemovne reprezentantov Nancy Pelosiová navštívila Taiwan, na čo Peking odštartoval sériu vojenských cvičení v okolí ostrova.