Predseda nemeckej CDU vyzval na zákaz zástavy hnutia Hamas

Düsseldorf 20. mája (TASR) - Predseda nemeckej Kresťanskodemokratickej únie (CDU) Armin Laschet, ktorý sa v septembrových voľbách uchádza o kreslo spolkového kancelára, vyzval vo štvrtok na zákaz zástavy palestínskeho fundamentalistického hnutia Hamas. Jeho výzva prišla po sérii protiizraelských demonštrácií v Nemecku, počas ktorých došlo k zrážkam protestujúcich s políciou, uviedla agentúra DPA.



Laschet, ktorý je aj premiérom spolkovej krajiny Severné Porýnie-Vestfálsko, ďalej poznamenal, že nemecké úrady zakázali zástavu Strany kurdských pracujúcich (PKK), no zástavu Hamasu nie, a to napriek tomu, že oba tieto subjekty sú v Európskej únii klasifikované ako teroristické organizácie.



Laschet to vyhlásil počas svojho prejavu v regionálnom parlamente v Düsseldorfe, kde prebiehala rozprava o antisemitských výtržnostiach v uliciach nemeckých miest. Tie sa začali po vypuknutí najnovších bojov medzi Izraelom a militantnými Palestínčanmi.



"Preto sa táto zástava, ktorá symbolizuje terorizmus, musí takisto zakázať. Nemalo by byť dovolené, aby sa objavovala na nemeckých uliciach," uviedol Laschet. Zástavu Hamasu je pravidelne vídať na zmienených demonštráciách.



Zároveň obvinil hnutie Hamas, ktoré je dominantnou silou v pásme Gazy, že z tamojších obyvateľov robí "rukojemníkov svojich teroristických činov". "Hamas nemá záujem na mieri na Blízkom východe a nekoná v záujme väčšiny Palestínčanov," povedal Laschet.



V samotnom Düsseldorfe protestujúci minulý týždeň pred budovou radnice podpálili izraelskú zástavu. Predseda Ústrednej rady židov v Nemecku Josef Schuster vyzval obyvateľov, aby sa postavili proti týmto prejavom. "Očakávame, že občania sa postavia proti antisemitizmu - nahlas a verejne," vyhlásil.



Na Blízky východ vo štvrtok pricestoval nemecký minister zahraničných vecí Heiko Maas. Vyjadril solidaritu s Izraelom a uviedol, že židovský štát má právo na sebaobranu pred útokmi palestínskych militantov. Zároveň vyzval na prímerie medzi Izraelom a Palestínčanmi počas najnovšej vlny násilia, ktorá si už vyžiadala stovky obetí a zranených.