Wolfgang Schäuble navrhol žiakom v Nemecku skrátiť letné prázdniny

Berlín 17. apríla (TASR) - Predseda nemeckého Spolkového snemu Wolfgang Schäuble v piatok navrhol, aby sa z dôvodu pandémie nového koronavírusu, ktorá spôsobila okrem iného aj zatvorenie škôl, žiakom skrátili letné prázdniny.



"Až na výnimky zostanú školy ešte nejaký čas zatvorené. Preto sa pýtam, či zodpovední v jednotlivých spolkových krajinách uvažujú o tom, že by o niečo skrátili letné prázdniny," povedal Schäuble pre piatkové vydanie denníka Augsburger Allgemeine. Takýto postup by podľa jeho slov žiakom umožnil dobehnúť zameškané učivo.



"V tomto okamihu je aj tak z mnohých dôvodov nejasné, kedy a ako sa bude dať v lete cestovať," poznamenal s tým, že rozpočet mnohých rodín sa v dôsledku krízy pravdepodobne tak či tak znížil. Preto Schäuble podľa vlastných slov rozumie tým rodičom, ktorí sa pýtajú, ako sa majú zariadiť počas ďalšieho šesťtýždňového voľna cez prázdniny.



Predseda nemeckého učiteľského zväzu Heinz-Peter Meidinger však jeho návrh v rozhovore pre rozhlasovú stanicu Deutschlandfunk odmietol. "Myslím si, že viesť v súčasnosti diskusiu o skrátení letných prázdnin je scestné... Myslím si aj, že to vôbec nemá taký veľký účinok," povedal a dodal, že je podľa neho oveľa dôležitejšie mať celkový koncept.



Podľa prieskumu verejnej mienky Deutschlandtrend verejnoprávnej televízie ARD už približne tretina Nemcov zrušila alebo presunula na neskôr - v dôsledku predĺženia obmedzení sociálnych kontaktov a hraničných kontrol - svoje plánované dovolenky.