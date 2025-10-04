< sekcia Zahraničie
Predseda Pirátov Hřib hovorí o silnom mandáte
Výsledok 16 alebo 17 poslancov má podľa šéfa Pirátov väčšiu váhu pri porovnaní s preferenciami strany spred pol roka, keď sa pohybovali na úrovni piatich percent.
Autor TASR
Praha 4. októbra (TASR) – Predseda Českej pirátskej strany (Piráti) Zdeněk Hřib poďakoval v sobotu všetkým voličom a voličkám a vyzdvihol výsledok svojej strany vo voľbách do Poslaneckej snemovne, ktorý podľa neho znamená silný mandát. TASR o tom informuje podľa servera Seznam Zprávy a webu televízie ČT24.
„Máme silný pirátsky klub. Porazili sme SPD, čo bol cieľ, ktorý sme si vytýčili,“ povedal Hřib novinárom. Po sčítaní vyše 98 percent volebných okrskov mali Piráti 8,8 percenta hlasov a hnutie Sloboda a priama demokracia (SPD) 7,84 percenta.
Výsledok 16 alebo 17 poslancov má podľa šéfa Pirátov väčšiu váhu pri porovnaní s preferenciami strany spred pol roka, keď sa pohybovali na úrovni piatich percent. Okrem toho to bude zhruba štvornásobok ich doterajších kresiel. Hřib zopakoval, že Piráti nepôjdu do koalície s ANO, Motoristami ani SPD a že sa nezúčastnia na povolebných rozhovoroch ešte počas soboty.
Vo voľbách do Poslaneckej snemovne českého parlamentu, ktoré sa konali v piatok a sobotu, zvíťazilo opozičné hnutie ANO expremiéra Andreja Babiša. Pred vládnou koalíciou SPOLU má pred spočítaním všetkých hlasov už nedostihnuteľný náskok.
Po spočítaní hlasov z takmer 99 percent volebných okrskov má ANO 34,84 percenta, SPOLU 23,14 percenta a hnutie Starostovia a nezávislí (STAN) 11,14 percenta. Do dolnej komory parlamentu sa ešte dostanú Piráti (8,80 percenta), SPD (7,84 percenta) a po prvý raz aj Motoristi (6,8 percenta).
„Máme silný pirátsky klub. Porazili sme SPD, čo bol cieľ, ktorý sme si vytýčili,“ povedal Hřib novinárom. Po sčítaní vyše 98 percent volebných okrskov mali Piráti 8,8 percenta hlasov a hnutie Sloboda a priama demokracia (SPD) 7,84 percenta.
Výsledok 16 alebo 17 poslancov má podľa šéfa Pirátov väčšiu váhu pri porovnaní s preferenciami strany spred pol roka, keď sa pohybovali na úrovni piatich percent. Okrem toho to bude zhruba štvornásobok ich doterajších kresiel. Hřib zopakoval, že Piráti nepôjdu do koalície s ANO, Motoristami ani SPD a že sa nezúčastnia na povolebných rozhovoroch ešte počas soboty.
Vo voľbách do Poslaneckej snemovne českého parlamentu, ktoré sa konali v piatok a sobotu, zvíťazilo opozičné hnutie ANO expremiéra Andreja Babiša. Pred vládnou koalíciou SPOLU má pred spočítaním všetkých hlasov už nedostihnuteľný náskok.
Po spočítaní hlasov z takmer 99 percent volebných okrskov má ANO 34,84 percenta, SPOLU 23,14 percenta a hnutie Starostovia a nezávislí (STAN) 11,14 percenta. Do dolnej komory parlamentu sa ešte dostanú Piráti (8,80 percenta), SPD (7,84 percenta) a po prvý raz aj Motoristi (6,8 percenta).