Predseda poľského Sejmu napísal list svojmu americkému náprotivkovi

Varšava 20. januára (TASR) - Predseda poľského Sejmu (dolnej komory parlamentu) Szymon Holownia je presvedčený, že nový americký prezident Donald Trump nedovolí Vladimírovi Putinovi zvyšovať svoj vplyv v Európe. Uviedol to v liste predsedovi americkej Snemovne reprezentantov, Mikeovi Johnsonovi. Podľa pondelkovej správy agentúry PAP o tom informuje spravodajca TASR.



Holownia v liste píše o pokračujúcej vojne na Ukrajine a zdôraznil, že nemôže existovať žiadny medzinárodný súhlas s porušovaním medzinárodného práva a útokom na nezávislosť suverenného štátu. "Ukrajina musí mať plne garantované právo na sebaurčenie a všetky rozhodnutia, ktoré sa jej týkajú, musia byť prijímané za jej účasti," uviedol Holownia a dodal, že bezpečnosť Poľska závisí od bezpečnosti Ukrajiny.



V liste píše o paralelách medzi studenou vojnou a dnešnou situáciou. "Spojené štáty pod vedením prezidenta Ronalda Reagana sa ujali vedenia v boji proti Ríši zla," napísal a dodal "Som presvedčený, že nový americký prezident Donald Trump bude pamätať na túto krásnu stránku histórie amerického národa a nedovolí, aby v Európe zavládol Putinov zločinecký režim."



Holownia v liste zablahoželal Trumpovi k znovuzvoleniu a vyzval na spoluprácu USA a EÚ v konfrontácii s Čínou. "Spojené štáty americké a Európa, by sa mali spoločne chopiť hospodárskych výziev, ktorým čelíme. Dnes sila spočíva v spolupráci, nie v sporoch," zdôraznil predseda Sejmu.



Na záver vyjadril nádej, že nastupujúca administratíva vojde do dejín ako vláda slobody, blahobytu a mieru.