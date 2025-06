Predseda poľského Sejmu umožní zloženie prísahy Karola Nawrockého

Varšava 25. júna (TASR) - Predseda poľského Sejmu (maršalek) Szymon Holownia umožní zloženie prezidentskej prísahy Karolovi Nawrockému 6. augusta, ak Najvyšší súd dovtedy potvrdí platnosť prezidentských volieb. Zdôraznil, že ide o postup v súlade s právnym rámcom a záujmom zachovania dôvery vo volebný proces. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR.



Poľské právo podľa Holowniu voľby predbežne považuje za platné, kým Najvyšší súd nerozhodne inak. Maršalek pripomenul, že na súd bolo po druhom kole doručených približne 50.000 volebných protestov, ktoré sú aktuálne predmetom posudzovania. Najvyšší súd oznámil že rozhodnutie zverejní 1. júla.



„Ak Najvyšší súd potvrdí platnosť týchto volieb, na 6. augusta zvolám Národné zhromaždenie (zasadnutie oboch komôr parlamentu - pozn. TASR) a umožním zloženie prísahy zvolenému prezidentovi Karolovi Nawrockému,“ uviedol Holownia.



Jeho utorkové vyjadrenia vyvolali kritiku koaličného kolegu Romana Giertycha z Občianskej koalície. Navrhol, aby 6. augusta došlo k prerušeniu zasadnutia Národného zhromaždenia, počas ktorého by Holownia ako predseda Sejmu dočasne vykonával prezidentské právomoci a podpísal reformu Najvyššieho súdu, ktorú by prijal parlament. Až následne by nový súd rozhodol o platnosti volieb. Holownia takýto scenár v utorok odmietol ako škodlivý a populistický.



Komoru súdu, ktorá ma na starosti okrem iného potvrdzovanie výsledkov volieb, súčasná vláda neuznáva, no jej reformu zároveň blokuje prezident Andrzej Duda svojim vetom. Vládna koalícia nemá trojpätinovú väčšinu hlasov potrebnú na jeho prelomenie. Giertych v stredu na sieti X pripomenul, že Holownia túto komoru na začiatku svojho funkčného obdobia tiež neuznával.



Jeho súčasné vyjadrenia podľa neho znamenajú, že v minulosti konal v rozpore so zákonom, keď neumožnil hlasovať poslancovi Maciejovi Wasikovi, ktorý síce získal mandát v parlamentných voľbách, no jeho status bol sporný pre predchádzajúce odsúdenie, hoci ho prezident Andrzej Duda omilostil.



Výkon mandátu mu Holownia znemožnil napriek tomu, že platnosť jeho zvolenia potvrdila rovnaká súdna inštancia, ktorej verdikt teraz Holownia plánuje akceptovať.



„Ak by sa uskutočnili nové voľby za takýchto okolností, Karol Nawrocki by ich vyhral v prvom kole so ziskom 70 percent, pretože by vznikol dojem, že voľby boli zmanipulované,“ upozornil Holownia. Giertycha označil za kreatívneho právnika, no zdôraznil, že on nesie zodpovednosť za štát a nie je úlohou predsedu parlamentu spochybňovať volebný proces bez jasného právneho základu.











(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)