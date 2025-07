Predseda poľského Sejmu vyhlásil, že čelil návrhom na pokus o prevrat

Varšava 26. júla (TASR) - Predseda Sejmu Szymon Holownia vyhlásil, že po prezidentských voľbách čelil návrhom, ktoré považuje za pokus o štátny prevrat. V piatkovom vysielaní televíznej stanice Polsat News uviedol, že bol dopytovaný, či je pripravený vykonať štátny prevrat.



V súčasnosti odmietol uviesť konkrétne osoby, ale spresnil, že išlo o politikov a ľudí, ktorým sa nepáčil výsledok volieb. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa portálu televízie Polsat News.



Podľa Holowniu mu bolo viackrát naznačované, aby oddialil inauguráciu novozvoleného prezidenta Karola Nawrockého, ktorého podporuje súčasná opozícia. Počas obdobia od skončenia mandátu Andrzeja Dudu do inaugurácie nového prezidenta by ako druhý najvyšší ústavný činiteľ vykonával prezidentské právomoci a mohol by podpísať zákony, ktoré Duda blokuje.



Zvolaním Národného zhromaždenia, pred ktorým Nawrocki zloží prísahu, podľa neho Poľsko uniklo rozpadu štátu.



Vyjadrenia Holowniu vyvolali okamžité reakcie. Poslanec Práva a spravodlivosti (PiS) Jacek Sasin označil jeho slová za dôkaz reálnej hrozby pre demokraciu. Tomasz Zimoch z Holowniovej strany Poľsko 2050 skritizoval straníckeho lídra za to, že neinformoval príslušné orgány, čím podľa neho rozohráva politickú hru.



Barbara Oliwiecka, ďalšia poslankyňa Poľska 2050, vyhlásila, že aj na ňu bol vyvíjaný nátlak v súvislosti s inauguráciou. „Spravte všetko, aby nedošlo k zvolaniu Národného zhromaždenia a inaugurácii,“ opísala návrhy, ktoré podľa svojich slov dostala. Podľa nej však návrhy nenapĺňali paragrafy trestného zákona.



Iný názor zastáva politička Karolina Ziolo-Pužukovská z koaličnej Ľavice. „Ak niekto vie, že nás iná osoba navádza na spáchanie trestného činu, musíme to nahlásiť prokuratúre,“ povedala.



Právnik Bartosz Lewandowski z organizácie Ordo Iuris na sieti X oznámil, že podal dôkazový návrh na vypočutie Holowniu v pozícii svedka. Prípad je súčasťou vyšetrovania vedeného prokurátorom Michalom Ostrowským, ktoré sa týka pokusu o prevrat zo strany premiéra, členov vlády, viacerých poslancov či sudcov.



Vyšetrovanie bolo pozastavené vo februári bývalým generálnym prokurátorom Adamom Bodnarom. Podľa neho malo trestné oznámenie politický charakter. Ostrowski mal konať na podnet predsedu Ústavného súdu Bogdana Šwienczkowského, ktorého spolu s Ostrowským GP považuje za spojenca bývalej vládnej strany PiS.



(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)