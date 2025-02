Predseda poľského Ústavného súdu obvinil vládu z pokusu o prevrat

Varšava 6. februára (TASR) – Predseda poľského Ústavného súdu Bogdan Šwienczkowski podal v stredu trestné oznámenie na premiéra Donalda Tuska, členov vlády, predsedov Sejmu a Senátu, poslancov vládnej koalície a niektorých sudcov a prokurátorov. Označil ich za organizovanú zločineckú skupinu, ktorá sa údajne pokúsila o štátny prevrat, informuje spravodajca TASR podľa agentúry PAP.



Šwienczkowski odovzdal 60-stranové oznámenie zástupcovi generálneho prokurátora Michalovi Ostrowskému, ktorý začal vyšetrovanie. Odvolal sa na články 127 a 128 poľského Trestného zákonníka, ktoré stanovujú tresty za násilné zmeny ústavného poriadku krajiny od desať rokov väzenia až po doživotie.



Podľa Šwienczkowského sa od decembra 2023 vláda snaží obmedziť činnosť Ústavného súdu, Štátnej súdnej rady a Najvyššieho súdu. Tvrdí, že tieto kroky zahŕňajú násilie a nezákonné hrozby. Na tlačovej konferencii uviedol, že sa pokúsil nadviazať dialóg s vládnymi predstaviteľmi, no bez výsledku, čo ho prinútilo konať právne.



Šwienczkowski sa v pondelok (3. januára) odmietol dostaviť na zasadnutie parlamentnej komisie, vyšetrujúcej možné použitie špionážneho systému Pegasus bývalou vládou proti svojim kritikom. Komisiu Ústavný súd považuje za nelegitímnu.



Líder opozičnej strany Právo a spravodlivosť (PiS) Jaroslaw Kaczynski označil trestné oznámenie Šwienczkowského za primeranú reakciu na stav v krajine. Kritizoval vládu za údajné porušovanie zákonov a zásah do volebných procesov, vrátane nerozhodnutia Štátnej volebnej komisie o finančných výkazoch PiS za rok 2023. Bývalej vládnej strane preto stále nebol vyplatený príspevok za voľby.



Premiér Donald Tusk reagoval na obvinenia s humorom. "Daj pokoj, máme tu vážne veci. Neskôr sa tým budeme zaoberať," povedal vo videu na sociálnej sieti, kde sa ho počas hry ping-pongu pýtali na štátny prevrat.



Prezident Andrzej Duda v rozhovore pre Kanal Zero vyhlásil, že krajina čelí sérii opakovaných a pretrvávajúcich porušení zákona zo strany členov výkonnej moci. Duda uviedol, že porušenia sa týkajú najmä článku 7 ústavy, podľa ktorého orgány verejnej moci konajú na základe a v medziach zákona.



Ústavný súd v súčasnej podobe čelí kritike zo strany vládnych predstaviteľov a časti právnickej obce. Dolná komora parlamentu (Sejm) 6. marca minulého roka prijala uznesenie o odstránení dôsledkov ústavnej krízy z rokov 2015 – 2023. Podľa Sejmu rozhodnutia súdu prijaté v rozpore so zákonom môžu byť považované za porušenie zásady zákonnosti. Od prijatia tohto uznesenia nie sú rozhodnutia súdu publikované v Zbierke zákonov.











(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)