Predseda poľskej PiS Kaczyňski vypovedal na prokuratúre
Varšava 22. októbra (TASR) - Predseda strany Právo a spravodlivosť (PiS) Jaroslaw Kaczyňski vypovedal v stredu na Okresnej prokuratúre vo Varšave v rámci vyšetrovania organizácie prezidentských volieb z roku 2020. Ako informoval hovorca prokuratúry Piotr Antoni Skiba, výsluch prebehol v dobrej atmosfére. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa agentúry PAP.
Skiba uviedol, že Kaczyňski vypovedal ako svedok a nevyužil možnosť odmietnuť vypovedať. Výsluch viedli dvaja prokurátori, prítomní boli právny zástupca Kaczyňského a obhajcovia bývalého premiéra Mateusza Morawieckého. Expremiér je v tomto prípade obvinený.
Ide o rozhodnutia z jari 2020, keď Morawiecki ako predseda vlády poveril Poľskú poštu a Štátnu tlačiareň cenných papierov prípravou prezidentských volieb v korešpondenčnej forme z dôvodu prebiehajúcej pandémie. Tento spôsob volieb sa napokon neuskutočnil a 28. júna 2020 sa volilo v tradičných volebných miestnostiach. Morawiecki čelí obvineniu z prekročenia právomocí a nedbanlivosti, no vinu odmieta.
V januári tohto roka bol do Sejmu doručený návrh na zrušenie jeho poslaneckej imunity a následne sa jej sám vzdal. Kaczyňski označil obvinenia voči bývalému premiérovi za absurdné. Vyhlásil, že svoje predvolanie na výsluch vníma ako súčasť politickej operácie, ktorá má byť podľa neho raz súdne zúčtovaná.
Kaczyňski reagoval aj na vyjadrenia premiéra Donalda Tuska, ktorý v stredu vyhlásil, že jeho manželka a dcéra boli sledované prostredníctvom systému Pegasus. Šéf PiS tieto tvrdenia označil za nezmysly.
Hovorca prokuratúry Przemyslaw Nowak potvrdil, že dcéra premiéra Katarzyna Tusk-Cudna bola v rámci vyšetrovania používania softvéru Pegasus vypočutá ako svedkyňa a má postavenie poškodenej. Zdôraznil, že zo zhromaždených dôkazov nevyplýva priame použitie tohto systému na jej sledovanie.
Systém Pegasus izraelskej spoločnosti NSO Group umožňuje prístup k údajom z napadnutých elektronických zariadení. Jeho kúpa z verejných zdrojov a údajné používanie bývalou vládou strany PiS je predmetom vyšetrovania poľskej prokuratúry aj parlamentnej komisie.
