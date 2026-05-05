Predseda poslaneckého klubu rakúskej vládnej ÖVP odstúpil z funkcie
Viedeň 5. mája (TASR) - Predseda poslaneckého klubu Rakúskej ľudovej strany (ÖVP) August Wöginger v pondelok odstúpil z funkcie po tom, čo ho súd uznal za vinného zo zneužitia právomocí. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
Súd Wögingerovi udelil sedemmesačný podmienečný trest odňatia slobody a pokutu 43.200 eur. Prípad sa týkal jeho pomoci svojmu straníckemu kolegovi, ktorý sa uchádzal o pozíciu vedúceho daňového úradu v meste Braunau am Inn.
„Hoci stále očakávam, že budem po odvolaní oslobodený, napriek tomu - bez ohľadu na ďalšie právne kroky - s okamžitou platnosťou odstupujem zo svojej funkciu predsedu parlamentného klubu strany ÖVP,“ uviedol Wöginger.
Podľa straníckych zdrojov rakúskej tlačovej agentúry APA by mal jeho funkciu prevziať 54-ročný poslanec Ernst Gödl. Jeho zvolenie sa očakáva v utorok ráno. Gödlovu nomináciu údajne potvrdili v pondelok večer na zasadnutí federálneho výkonného výboru strany.
Agentúra Reuters uvádza, že rozhodnutie súdu môže byť prelomové, pretože trestá predstaviteľov zapojených do vymenovania straníckych kolegov namiesto kvalifikovanejšieho kandidáta v krajine, kde si dve centristické strany desaťročia delia väčšinu najdôležitejších administratívnych postov.
