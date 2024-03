Predseda PZ RE: Rusi a Bielorusi by vôbec nemali byť na OH v Paríži

Brusel/Štrasburg 20. marca (TASR) - Parlamentné zhromaždenie Rady Európy (PZ RE) podporuje úplný zákaz účasti ruských a bieloruských športovcov na olympijských hrách (OH) v Paríži. Vyhlásil to v stredu predseda PZ RE Theodoros Rusopulos, informuje spravodajca TASR.



Rusopulos v správe pre médiá uviedol, že k svojej výzve dospel po utorňajšom rozhodnutí Medzinárodného olympijského výboru (MOV) neumožniť ruským a bieloruským športovcom zúčastniť sa na otváracom ceremoniáli olympijských hier v Paríži a tiež po reakcii desiatich olympijských víťazov z Ukrajiny, ktorí požiadali PZ RE, aby podporilo bojkot ruských a bieloruských športovcov na olympiáde.



Pripomenul, že olympijské hry sa zrodili v jeho krajine, Grécku, asi pred 3000 rokmi a že olympizmus sa znovuzrodil prvými olympijskými hrami modernej éry v Aténach v roku 1896. Spresnil, že ide o filozofiu, ktorá podporuje rešpektovanie všeobecných základných etických princípov, najmä integrity, rešpektu a bratstva a že základné princípy olympizmu sú z definície proti vojne.



"Kladiem si preto otázku: mali by športovci z krajiny, ktorá napadla inú, súťažiť na olympijských hrách a hrdo reprezentovať túto krajinu? Môžeme odsúdiť Rusko za bombardovanie ukrajinských civilistov, únosy detí, mučenie väzňov, páchanie masakrov a potom tlieskať jeho športovcom? S vedomím, že mnohí z týchto športovcov sú v skutočnosti angažovaní v ruskej armáde a že drvivá väčšina z nich dostáva štátne platy? Je toto duch olympizmu?" uviedol Rusopulos vo svojom vyhlásení.



Zdôraznil, že parlamentné zhromaždenie, ktoré združuje poslancov zo 46 európskych krajín, sa touto otázkou zaoberalo pri viacerých príležitostiach. Poslanci si vypočuli rôznorodé názory a už pred rokom prijali uznesenie s jednoduchou odpoveďou: ruskí a bieloruskí športovci by sa nemali zúčastniť na parížskej olympiáde. Ich účasť by vraj bola urážkou ukrajinských športovcov, z ktorých mnohí zomreli v dôsledku vojny a väčšina z nich nemôže riadne trénovať, keďže športová infraštruktúra je zničená.



"Niektorí ľudia navrhujú, aby atléti a športovci neniesli zodpovednosť za rozhodnutia svojich vlád. Nebuďme naivní. Akékoľvek víťazstvo týchto športovcov, dokonca aj pod neutrálnou vlajkou, by sa mohlo oslavovať a použiť ako nástroj propagandy, vytvárajúci príbeh o prijatí a normalizácii vzťahov, ktorý bagatelizuje vážnosť činov ruskej a bieloruskej vlády," vysvetlil Rusopulos.



PZ RE podľa jeho slov naliehavo žiada Medzinárodný olympijský výbor, aby prísne uplatňoval kritériá, ktoré stanovil na umožnenie účasti ruských športovcov, a zabezpečil, aby sa akákoľvek účasť ruských a bieloruských športovcov nestala prostriedkom propagandy.



