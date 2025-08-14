Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 14. august 2025Meniny má Mojmír
< sekcia Zahraničie

Predseda ruskej Dumy Volodin sa stretol s vodcom KĽDR Kim Čong-unom

.
Predseda ruskej Štátnej dumy Viačeslav Volodin na oficiálnej návšteve v severokórejskom Pchjongjangu 14. augusta 2025. Foto: TASR/AP

Volodin ako blízky spojenec ruského prezidenta Vladimira Putina Kimovi odkázal jeho pozdravy a poďakoval sa mu za podporu Severnej Kórey vo vojne na Ukrajine.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Pchjongjang 14. augusta (TASR) - Predseda ruskej Štátnej dumy Viačeslav Volodin sa vo štvrtok na oficiálnej návšteve v severokórejskom Pchjongjangu stretol s tamojším vodcom Kim Čong-unom. Informuje o tom TASR na základe správ agentúr Reuters a TASS.

„Predseda Štátnej dumy Viačeslav Volodin a prezident Kórejskej ľudovodemokratickej republiky Kim Čong-un sa stretli v Pchjongjangu,“ uvádza dolná komora ruského parlamentu vo vyhlásení.

Agentúra Reuters píše, že Volodin ako blízky spojenec ruského prezidenta Vladimira Putina Kimovi odkázal jeho pozdravy a poďakoval sa mu za podporu Severnej Kórey vo vojne na Ukrajine.

Ruský prezident severokórejského vodcu v utorok telefonicky informoval o plánovanom summite s americkým prezidentom Donaldom Trumpom na Aljaške.
.

Neprehliadnite

Operačné stredisko ZZS zrušilo výberové konanie na záchranky

NOVANSKÝ: Ranný štamprlík nechráni pred hnačkou na dovolenke

OTESTUJTE SA: Spoznáte mesto podľa jeho slávnej pamiatky?

Trump sa stretne s Putinom 15. augusta na Aljaške