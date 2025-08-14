< sekcia Zahraničie
Predseda ruskej Dumy Volodin sa stretol s vodcom KĽDR Kim Čong-unom
Volodin ako blízky spojenec ruského prezidenta Vladimira Putina Kimovi odkázal jeho pozdravy a poďakoval sa mu za podporu Severnej Kórey vo vojne na Ukrajine.
Autor TASR
Pchjongjang 14. augusta (TASR) - Predseda ruskej Štátnej dumy Viačeslav Volodin sa vo štvrtok na oficiálnej návšteve v severokórejskom Pchjongjangu stretol s tamojším vodcom Kim Čong-unom. Informuje o tom TASR na základe správ agentúr Reuters a TASS.
„Predseda Štátnej dumy Viačeslav Volodin a prezident Kórejskej ľudovodemokratickej republiky Kim Čong-un sa stretli v Pchjongjangu,“ uvádza dolná komora ruského parlamentu vo vyhlásení.
Agentúra Reuters píše, že Volodin ako blízky spojenec ruského prezidenta Vladimira Putina Kimovi odkázal jeho pozdravy a poďakoval sa mu za podporu Severnej Kórey vo vojne na Ukrajine.
Ruský prezident severokórejského vodcu v utorok telefonicky informoval o plánovanom summite s americkým prezidentom Donaldom Trumpom na Aljaške.
