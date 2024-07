Predseda ruskej Dumy zisťuje názor ľudí na úplný zákaz e-kolobežiek

Moskva 16. júla (TASR) - Predseda dolnej komory ruského parlamentu Viačeslav Volodin podnikol v utorok medzi používateľmi aplikácie Telegram prieskum na tému úplného zákazu používania elektrických kolobežiek na uliciach ruských miest.



Do prieskumu sa zapojilo už viac ako 97.500 ľudí. Zákaz e-kolobežiek nateraz podporilo 68 percent opýtaných. 27 percent ich hlasovalo proti a päť percent zvolilo možnosť "nezáleží na tom", informovala agentúra Reuters.



V komentároch časť používateľov vyjadruje nespokojnosť s kolobežkami v uliciach svojho mesta. Sú však aj takí, ktorí navrhujú, aby poslanci "robili niečo užitočnejšie" ako prieskumy o kolobežkách. Pod Volodinovým statusom je takmer 4000 komentárov a má približne 280.000 zobrazení.



Štátna duma minulý týždeň v prvom čítaní prijala zmeny a doplnenia zákona o správnych deliktoch, ktorými sa zavádzajú pokuty za priestupky súvisiace s používaním prostriedkov e-mobility osôb.



Navrhovaný zákon počíta s pokutami za prekročenie rýchlosti (52 eur) alebo za jazdu pod vplyvom alkoholu (312 eur). Trestať sa bude aj jazda so spolujazdcom/-ami na jednej kolobežke, preprava dieťaťa a odmietnutie lekárskej prehliadky.



Podľa prezentovaných štatistík bolo od januára do septembra 2023 zaznamenaných 2600 nehôd s účasťou elektrických kolobežiek. Volodin dodal, že od začiatku tohto roka úrady v Rusku v porovnaní s predchádzajúcim rokom zaznamenali ich viac ako 2,5-násobné zvýšenie.



Na sociálnych sieťach v Rusku sa často objavujú kolízie s účasťou e-kolobežiek. Jedna z nich sa týkala aj úradníka z ministerstva kultúry, ktorého v roku 2021 zbila skupina opitých mužov nahnevaných tým, že jazdil po chodníku.



Mnohé mestá po celom svete prijali v posledných rokoch ustanovenia, ktoré obmedzujú používanie e-kolobežiek - napriek tomu, že ich popularita medzi kuriérmi doručovacích spoločností, miestnymi obyvateľmi a turistami je veľká. Niektoré mestá, ako napríklad Paríž, tento typ dopravných prostriedkov po sérii nehôd a kolíziách s chodcami úplne zakázali.