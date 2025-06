Predseda Sejmu Holownia navrhol hlasovanie o dôvere vláde na 10. júna

Varšava 3. júna (TASR) - Predseda poľského Sejmu Szymon Holownia navrhol, aby sa žiadosť premiéra Donalda Tuska o vyslovenie dôvery vláde prerokovala na mimoriadnom zasadnutí dolnej komory parlamentu 10. júna. Povedal to v utorok počas tlačového brífingu, informuje varšavský spravodajca TASR podľa agentúry PAP.



Holownia uviedol, že sa mu podarilo presvedčiť premiéra, aby s podaním návrhu na vyslovenie dôvery ešte počkal, kým koalícia ukáže nielen parlamentnú väčšinu, ale aj novú kvalitu. Väčšinu programu mimoriadneho zasadnutia by podľa jeho slov malo zabrať práve rokovanie o dôvere vláde.



Zároveň oznámil, že v najbližších dňoch, pravdepodobne vo štvrtok, by sa malo uskutočniť ďalšie stretnutie lídrov vládnej koalície.



Premiér Donald Tusk požiadal Sejm o vyjadrenie dôvery jeho vláde po prezidentských voľbách, v ktorých kandidát podporovaný opozičnou stranou PiS Karol Nawrocki zvíťazil nad kandidátom vládnej Občianskej koalície Rafalom Trzaskowskim.







(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)