Predseda Sejmu Holownia sa vzdal svojej funkcie v súlade s dohodou
Podľa koaličnej dohody mal od štvrtka úrad predsedu prevziať spolupredseda Novej ľavice a podpredseda Sejmu Wlodzimierz Czarzasty.
Autor TASR
Varšava 13. novembra (TASR) - Predseda poľského Sejmu Szymon Holownia sa vo štvrtok vzdal svojej funkcie. Rezignáciu podpísal po dvoch rokoch vo vedení dolnej komory parlamentu. Oznámila to kancelária Sejmu na sociálnej sieti X, informuje varšavský spravodajca TASR.
Podľa koaličnej dohody mal od štvrtka úrad predsedu prevziať spolupredseda Novej ľavice a podpredseda Sejmu Wlodzimierz Czarzasty. Obaja politici sa však dohodli, že voľba nového predsedu sa uskutoční až na najbližšom zasadnutí dolnej komory na budúci týždeň. Do jeho zvolenia bude vedenie parlamentu fungovať v súčasnom zložení.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
