Predseda Senátu PČR Vystrčil: Putin a Lukašenko musia byť potrestaní

Kyjev 14. apríla (TASR) - Predseda Senátu Parlamentu Českej republiky (PČR) Miloš Vystrčil vo štvrtok pred poslancami ukrajinskej Verchovnej rady prirovnal osud ukrajinských miest Buča, Irpiň a Borďanka k nacistami vypáleným českým obciam Lidice a Ležáky. TASR o tom informovala na základe Vystrčilovho prejavu, ktorý prenášala česká televízia ČT24.



"Putinovo Rusko vo svojom bezohľadnom a mocenskom sne rozpútalo barbarskú a brutálnu vojnu. Zločiny, ktoré Rusko pácha, nesmieme zabudnúť. A tí, ktorí sú za to zodpovední, musia byť potrestaní - a to na čele s Putinom a Lukašenkom," vyhlásil predseda českého Senátu. Podľa Vystrčila sú osudy "Putinovými vojakmi spustošených a vyvraždených miest Buča, Irpiň a Borďanka podobné osudom Hitlerovými vojakmi vyvraždených českých obcí Lidice alebo Ležáky". Ukrajina bude podľa neho "navždy príkladom všetkým", ktorí túžia po slobode a demokracii.



"Keď sa skončí vojna, musí byť našou spoločnou úlohou a cieľom vybudovať novú, silnú a slobodnú Ukrajinu. Bude to investícia do našej spoločnej budúcnosti. Keď hovorím spoločnej, mám na mysli jasnú ponuku perspektívy plného a plnohodnotného členstva Ukrajiny v EÚ," uviedol Vystrčil ešte pred prejavom v ukrajinskom parlamente na sociálnej sieti Twitter.



Predseda PČR odcestoval na návštevu Ukrajiny spolu s podpredsedom Senátu Jiřím Růžičkom a nezávislým senátorom Pavlom Fischerom, ako aj poľskými senátormi na čele s ich predsedom Tomaszom Grodzkim.



Pred mesiacom navštívil Kyjev aj český premiér Petr Fiala spoločne s predsedami vlád Poľska a Slovinska. Slovenský premiér Eduard Heger navštívil hlavné mesto Ukrajiny minulý týždeň spolu s predsedníčkou Európskej komisie Ursulou Von der Leyenovou a šéfom diplomacie EÚ Josepom Borrellom.