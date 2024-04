Predseda Štátnej Dumy Volodin vyzýva na skonfiškovanie aktív Západu

Moskva 22. apríla (TASR) - Rusko má teraz všetky dôvody na to, aby skonfiškovalo majetky Západu, vyhlásil v pondelok predseda dolnej komory ruského parlamentu - Štátnej Dumy - Vjačeslav Volodin. Reagoval tak na schválenie zákona americkou Snemovňou reprezentantov, ktorý umožní vláde zhabať zmrazené ruské aktíva v USA a poslať ich Ukrajine. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



Členovia snemovne hlasovali o troch návrhoch zákonov vyčleňujúcich celkovo vyše 95 miliárd dolárov na pomoc Ukrajine, Izraelu a spojencom USA v indo-tichomorskom regióne. Prijali ich spolu so zákonom týkajúcim sa priorít zahraničnej politiky a národnej bezpečnosti.



"Rusko má teraz všetky dôvody prijímať symetrické rozhodnutia vo vzťahu k zahraničným aktívam," uviedol Volodin. Dodal, že v zahraničí je zmrazených približne 280 miliárd dolárov ruských aktív, pričom iba päť až šesť miliárd je v USA, zatiaľ čo v Európskej únii približne 224 miliárd dolárov.



Volodin, blízky človek šéfa Kremľa Vladimira Putina, vyjadril presvedčenie, že Washington prijal legislatívu umožňujúcu konfiškáciu ruských aktív, aby vyprovokoval EÚ k podniknutiu rovnakého kroku. Podľa neho by to však malo zničujúce dôsledky pre ekonomiku EÚ.



Senát USA odobril balík pomoci s podobnými opatreniami, aké schválila snemovňa, už vo februári. V dolnej komore Kongresu ho však blokovali krajne pravicoví republikáni. Predseda snemovne Mike Johnson čelil rastúcemu tlaku Bieleho domu aj viacerých kongresmanov, aby dal o balíku hlasovať. Po oznámení, že tak urobí, ho časť republikánskych kolegov vyzýva, aby odstúpil zo svojej funkcie.