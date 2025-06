Predseda strany TISZA Magyar bude chodiť po celom Maďarsku

Budapešť 23. júna (TASR) - Maďarská mimoparlamentná strana TISZA (Rešpekt a sloboda) bude mať 12. júla zjazd v Nagykanizsi. Po zjazde predseda strany a europoslanec Péter Magyar začne turné po celej krajine, ktoré potrvá až do 23. októbra. Magyar to uviedol v pondelok na Facebooku a na kanáli YouTube, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Svoju kampaň v rámci prípravy na budúcoročné parlamentné voľby predseda strany TISZA a najsilnejší kritik premiéra Viktora Orbána nazval Okolo Maďarska za 80 dní.



V živom vysielaní Magyar uviedol, že spolu s ďalšími aktivistami strany budú navštevovať regióny pešo, na bicykli, vlakom, autom, na koni a po riekach sa budú plaviť člnmi.



„Možno pôjdeme aj vzducholoďou,“ povedal Péter Magyar, ktorý sa chce dostať do každého kúta Maďarska. Kampaň by mala vyvrcholiť na štátny sviatok 23. októbra, kedy si Maďari pripomínajú výročie protikomunistického povstania z roku 1956, ktoré krvavo potlačili sovietske vojská pod velením maršala Koneva.



TISZA si od minuloročných volieb do Európskeho parlamentu postupne vybudovala v prieskumoch v kategórii rozhodnutých voličov náskok 15 percent pred Orbánovou stranou Fidesz. Pred rokom zaostávala za Fideszom ešte o 14 percent, konštatoval 18. júna server nepszava.hu s odvolaním sa na výsledky prieskumu verejnej mienky inštitútu Medián.