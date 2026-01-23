Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Predseda strany TISZA predstaví lídra zodpovedného za diplomaciu

Na snímke Péter Magyar. Foto: TASR - Ladislav Vallach

Autor TASR
Budapešť 23. januára (TASR) - Predseda maďarskej mimoparlamentnej opozičnej strany TISZA Péter Magyar na Facebooku oznámil, že v sobotu zverejní meno lídra zodpovedného za zahraničné vzťahy. Informuje o tom spravodajca TASR v Budapešti.

Týmto krokom obsadzuje TISZA ďalšiu kľúčovú pozíciu. Úlohou lídra pre hospodársky rozvoj a energetiku strany poveril Magyar tento týždeň Istvána Kapitánya. Ako viceprezident spoločnosti Shell patril medzi globálnu ekonomickú elitu, má rozsiahlu sieť kontaktov a seriózne skúsenosti s vedením. Nemá však za sebou politickú kariéru, píše server szeretlekmagyarorszag.hu.

V sobotu predstavím lídra strany TISZA zodpovedného za zahraničné veci. Čakajú ho obrovské úlohy,“ oznámil v piatok na Facebooku Magyar. To podľa servera znamená, že jeho strana čoskoro menuje možného vyzývateľa terajšieho šéfa diplomacie Pétera Szijjártóa.

Úlohou nominanta strany TISZA v tejto pozícii bude podľa slov Magyara „obnovenie skutočnej maďarskej suverenity“.

(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
