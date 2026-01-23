< sekcia Zahraničie
Predseda strany TISZA predstaví lídra zodpovedného za diplomaciu
Autor TASR
Budapešť 23. januára (TASR) - Predseda maďarskej mimoparlamentnej opozičnej strany TISZA Péter Magyar na Facebooku oznámil, že v sobotu zverejní meno lídra zodpovedného za zahraničné vzťahy. Informuje o tom spravodajca TASR v Budapešti.
Týmto krokom obsadzuje TISZA ďalšiu kľúčovú pozíciu. Úlohou lídra pre hospodársky rozvoj a energetiku strany poveril Magyar tento týždeň Istvána Kapitánya. Ako viceprezident spoločnosti Shell patril medzi globálnu ekonomickú elitu, má rozsiahlu sieť kontaktov a seriózne skúsenosti s vedením. Nemá však za sebou politickú kariéru, píše server szeretlekmagyarorszag.hu.
„V sobotu predstavím lídra strany TISZA zodpovedného za zahraničné veci. Čakajú ho obrovské úlohy,“ oznámil v piatok na Facebooku Magyar. To podľa servera znamená, že jeho strana čoskoro menuje možného vyzývateľa terajšieho šéfa diplomacie Pétera Szijjártóa.
Úlohou nominanta strany TISZA v tejto pozícii bude podľa slov Magyara „obnovenie skutočnej maďarskej suverenity“.
„Je mi cťou, že sa k nadchádzajúcej zmene režimu (pozn. TASR: vlády) jeden po druhom pridávajú najznámejší profesionáli krajiny,“ podčiarkol predseda strany TISZA.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
