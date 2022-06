Predseda ukrajinského parlamentu žiada vylúčiť Rusko z OBSE a PZ OBSE

Kyjev 27. júna (TASR) - Predseda ukrajinského parlamentu Ruslan Stefančuk v pondelok v Kyjeve vyzval na vylúčenie Ruska z Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) a z Parlamentného zhromaždenia OBSE.



Na stretnutí s predsedníčkou PZ OBSE Margaretou Cederfeltou Stefančuk tiež žiadal, aby OBSE uznala činy spáchané na Ukrajine ruskými jednotkami ako genocídu ukrajinského národa.



Informácia o tomto stretnutí, monitorovaná agentúrou TASR, bola zverejnená vo forme statusov na konte ukrajinského parlamentu v aplikácii Telegram.



Cederfeltová počas návštevy v Kyjeve vyhlásila, že Ukrajina bojuje za hodnoty, ku ktorým sa PZ OBSE plne hlási: mier, nezávislosť a medzinárodné právo. Vyjadrila tiež nádej, že vymenovanie osobitného spravodajcu pre vojnové zločiny na Ukrajine pomôže potrestať všetkých páchateľov vojnových zločinov.



Ukrajinský premiér Denys Šmyhaľ na stretnutí s Cederfeltovou v mene Ukrajiny vyzval "civilizovaný svet, aby sprísnil sankcie voči Rusku a uznal ho ako štát podporujúci terorizmus". Uvádza sa to vo vyhlásení zverejnenom na oficiálnom webe ukrajinskej vlády.



Zdôraznil, že Rusko denne porušuje ustanovenia medzinárodného humanitárneho práva zakotveného v Ženevských konvenciách, pravidelne spúšťa raketové a letecké útoky na civilnú infraštruktúru, čo má za následok rastúci počet civilných obetí.



Ako príklad uviedol najnovší útok na ukrajinské mesto Kremenčuk, kde zásah dostalo nákupné centrum, v ktorom sa v tom čase nachádzalo asi tisíc ľudí.



Podobne ako Stefančuk aj Šmyhaľ označil toto konanie Ruska za "systematickú genocídu Ukrajincov, ktorú vykonáva vedenie Ruskej federácie".



Šmyhaľ aj v kontexte útoku na Kremenčuk znovu apeloval na partnerov Ukrajiny, aby nad jej územím pomohli vytvoriť "ochrannú kupolu z moderných systémov protivzdušnej obrany".



Vyzval tiež predstaviteľov PZ OBSE, aby využili všetky diplomatické spôsoby na návrat domov Ukrajincov, ktorí boli násilne odvlečení na územie Ruskej federácie.



Cederfeltová zavítala v pondelok do miest Buča a Irpiň v Kyjevskej oblasti, v ktorých sa po ústupe ruských jednotiek našli desiatky tiel civilistov so stopami po mučení. Úrady tieto prípady vyšetrujú pre podozrenie, že ide o vojnové zločiny a porušenie pravidiel vedenia vojny.