Orbán prijal predsedu vlády Čiernej Hory Spajiča prvýkrát v Budapešti

Budapešť 24. októbra (TASR) - Predseda vlády Čiernej Hory Milojko Spajič pricestoval vo štvrtok na prvú oficiálnu návštevu Budapešti, kde ho prijal maďarský premiér Viktor Orbán. Podľa servera nepszava.hu rokovali premiéri okrem dvojstranných vzťahov aj o európskych a svetových politických záležitostiach, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Konkurencieschopnosť Európskej únie sa zhoršuje, jej váha vo svetovej ekonomike klesá, konštatoval Orbán a dodal, že maďarská odpoveď na túto situáciu je, že Únia potrebuje nový impulz.



"Do európskej ekonomiky treba priniesť nové zdroje a najvhodnejším spôsobom, ako to urobiť, je prijať krajiny západného Balkánu," podčiarkol maďarský premiér po rokovaní so Spajičom.



Podľa slov Orbána je Čierna Hora možno najpripravenejšou krajinou regiónu, pokiaľ ide o členstvo v EÚ. Bruselu vytkol, že zanedbáva rozširovanie, a preto sa proces spomalil a následne úplne zastavil.



"Tieto krajiny si pri adaptácii európskeho právneho systému počínali fantasticky, no za posledných sedem rokov nebola uzavretá ani jedna kapitola prístupových rokovaní," pripomenul Orbán s poznámkou, že aktuálne maďarské predsedníctvo v Rade EÚ sa zaviazalo tento nepriaznivý stav zmeniť.