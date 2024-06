Predseda vlády Šalamúnových ostrovov rokoval o väzbách s Austráliou

Canberra 26. júna (TASR) - Predseda vlády Šalamúnových ostrovov Jeremiah Manele v stredu v Canberre rokoval so svojím austrálskym kolegom Anthonym Albanesem o vzájomných vzťahoch oboch krajín. TASR o tom informuje podľa tlačovej agentúry Reuters.



Albanese povedal, že Manele si vybral Austráliu ako prvé miesto, ktoré navštívi po aprílových parlamentných voľbách, ktoré ho vyniesli do premiérskeho kresla. Očakáva sa, že Manele v júli navštívi aj Čínu, informovali médiá Šalamúnových ostrovov. Súostroví leží 1600 kilometrov severovýchodne od Austrálie a policajnú prítomnosť tam má okrem Austrálie aj Čína.



"Austrália a Šalamúnove ostrovy sú rodina so vzájomne prepojenou budúcnosťou," uviedli lídri v spoločnom vyhlásení po stretnutí. Dodali, že Austrália je "vybraným bezpečnostným partnerom" Šalamúnových ostrovov a pomôže tejto tichomorskej krajine posilniť tamojšie policajné sily, aby sa znížila jej závislosť od vonkajších bezpečnostných partnerov.



"Sme voči sebe otvorení a transparentní, čo je kľúčom k nášmu trvalému partnerstvu. Austrália je prístupná silnejšiemu a hlbšiemu partnerstvu so Šalamúnovými ostrovmi," povedal Albanese na spoločnej tlačovej konferencii s Manelem.



Austrália za uplynulých päť rokov investovala do infraštruktúry na Šalamúnových ostrovoch viac ako ktorýkoľvek iný medzinárodný partner, prízvukoval austrálsky premiér.



Manele uviedol, že cieľom jeho návštevy je diskutovať o prehĺbení vzťahov medzi oboma krajinami. "Sme veľmi blízkymi susedmi. Naše bezpečnostné partnerstvo s Čínou sa zameriava na domáce prostredie," dodal.



Canberru aj jej spojenca Washington znepokojil bezpečnostný pakt, ktorý v roku 2022 uzavrel s Čínou predchádzajúci propekinský líder Manasseh Sogavare.



Manele je bývalý diplomat. V roku 2019 ako šéf diplomacie počas návštevy Číny zoficiálnil nadviazanie diplomatických stykov s Pekingom namiesto s Taiwanom. Nedávno vyhlásil, že základ zahraničnej politiky Šalamúnových ostrovov ponechá nezmenený.