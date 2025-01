Predseda Vojenského výboru EÚ navrhuje umiestniť v Grónsku vojakov

Berlín 25. januára (TASR) – Predseda Vojenského výboru Európskej únie Robert Brieger podporuje umiestnenie vojakov EÚ v Grónsku. Takýto silný signál by podľa rakúskeho generála mohol prispieť k stabilite v regióne, informuje TASR podľa sobotňajšej správy agentúry DPA.



Grónsko, ktoré chce americký prezident Donald Trump získať pod kontrolu USA, má veľký význam z geopolitického a bezpečnostného hľadiska, poznamenal Brieger v rozhovore pre nemecké nedeľňajšie noviny Welt am Sonntag.



"Sú tam rozsiahle ložiská surovín a prechádzajú tadiaľ aj dôležité dopravné trasy pre medzinárodný obchod," vysvetlil Brieger. "S rastúcim roztápaním ľadu v dôsledku klimatickej zmeny to však tiež vytvára určitý potenciál pre napätie s Ruskom a možno Čínou," doplnil.



Podľa jeho slov by preto "dávalo zmysel" umiestniť v Grónsku vojakov EÚ, nielen americké jednotky ako doteraz. USA majú vojenskú prítomnosť v Grónsku so súhlasom Dánska od druhej svetovej vojny.



Grónsko je z veľkej časti autonómne, hoci je oficiálne súčasťou Dánskeho kráľovstva ani EÚ. Trump v posledných týždňoch opakovane vyhlasoval, že si želá, aby USA získali kontrolu nad Grónskom i Panamským prieplavom, pričom odmietol vylúčiť vojenský a ekonomický nátlak.



"Trump je prezidentom veľkej veľmoci, ktorá je tiež členom OSN," povedal Brieger. "Preto predpokladám, že rešpektuje nedotknuteľnosť hraníc, ako to stanovuje Charta OSN," dodal s tým, že Európania majú rovnako ako Američania záujem o Grónsko a vyslanie vojakov by bolo politickým rozhodnutím, ktoré by muselo zohľadniť rôzne záujmy.



Vojenský výbor Európskej únie (VVEÚ) je najvyšším vojenským orgánom zriadeným v rámci spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky EÚ. Združuje náčelníkov generálnych štábov členských krajín.