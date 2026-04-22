< sekcia Zahraničie
Predseda volebnej komisie v Peru odstúpil pre prieťahy pri voľbách
Autor TASR
Lima 22. apríla (TASR) - Predseda peruánskej volebnej komisie Piero Corvetto v utorok odstúpil pre narastajúci tlak v súvislosti s dlho očakávanými výsledkami prezidentských volieb, ktoré sa v krajine konali 12. apríla. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
Predseda komisie zdieľal na platforme X svoje odstúpenie. Corvetto už skôr priznal logistické zdržania vo volebnom procese, no poprel, že by došlo k akýmkoľvek nezrovnalostiam. V dokumente uviedol, že jeho odstúpenie je „nutné a nevyhnutné“ na zaistenie dôvery verejnosti v druhom kole prezidentských volieb, ktoré sú naplánované na 7. júna. Zároveň zdôraznil, že je ešte potrebné objasniť mnohé otázky prostredníctvom „nezaujatého a dôkladného vyšetrovania“.
Oneskorenie výsledkov viedlo k obvineniam z podvodu a výzvy na Corvettovo odvolanie. Volební pozorovatelia Európskej únie minulý týždeň uviedli, že nezaznamenali žiadne dôkazy o podvode.
V pondelok začali peruánske volebné orgány preverovať tisíce sporných hlasovacích lístkov. Proces ešte viac oddialil zverejnenie konečných výsledkov a zatiaľ nie je známy ani súper pravicovej kandidátky Keiko Fujimoriovej v druhom kole volieb. Fujimoriová po spracovaní takmer 94 percent hlasov vedie so ziskom 17 percent, píše Reuters.
Konečný výsledok prezidentských volieb bude známy najneskôr 15. mája, uviedla volebná komisia, ktorá v príspevku na X oznámila, že prijala Corvettovu rezignáciu.
V prezidentských voľbách, ktoré sa v tejto politicky nestabilnej andskej krajine konali 12. apríla, sa uchádzalo o funkciu rekordných 35 kandidátov. Štyria z posledných ôsmich prezidentov Peru boli parlamentom odvolaní.
