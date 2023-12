Predsedajúci summitu COP28 vyzýva na dosiahnutie prelomovej dohody

Dubaj 8. decembra (TASR) - Sultán Ahmad al-Džábir, ktorý predsedá klimatickej konferencii OSN v Dubaji, v piatok vyzval zúčastnené krajiny, aby "vystúpili zo svojich komfortných zón", "dokončili začaté" a spolupracovali na dosiahnutí potenciálne historickej dohody.



Ako informovala agentúra Reuters, al-Džábir touto svojou výzvou v piatok po prestávke otvoril plenárne zasadnutie summitu, ktorý tým vstúpil do najťažšej fázy rokovaní.



Podľa al-Džábira rokovania v Dubaji majú potenciál urobiť "zmenu paradigmy", ktorá "môže definovať globálne ekonomiky a našu budúcnosť a postaviť tých najzraniteľnejších do centra opatrení v oblasti klímy".



Do plánovaného konca konferencie - 12. decembra - zostáva ešte päť dní a v piatok, pri obnovení rokovaní, sa k delegátom pripájajú ministri príslušných rezortov zúčastnených krajín. Do utorka by sa teoreticky mal zrodiť konečný text dohody, poznamenala agentúra AFP.



Reuters konštatuje, že stále nie je vyriešené, ako bude takmer 200 krajín na summite COP28 riešiť chúlostivú otázku fosílnych palív ako hlavného zdroja emisií otepľujúcich klímu. Najmenej 80 krajín požaduje, aby sa na COP28 zrodila dohoda, ktorá vyzýva na prípadné ukončenie ich používania.



Takáto pozícia by bola bezprecedentná po troch desaťročiach klimatických summitov OSN, ktoré sa nikdy nezaoberali budúcou úlohou fosílnych palív, konštatoval Reuters citovaný agentúrou TASR.



Medzičasom štáty východnej Európy pracujú na vyriešení problému, ktorým je miesto konania budúcoročného summitu COP29 po tom, čo Rusko deklarovalo, že zablokuje ktoréhokoľvek člena EÚ ako predsedajúcu krajinu COP, informovala agentúra AFP.



Od piatku je medzi kandidátmi aj Azerbajdžan, ktorý ponúkol, že bude hostiteľom summitu COP29. S rovnakým návrhom prišli aj Moldavsko a Srbsko.