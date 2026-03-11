Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Predsedníčka Bundestagu Klöcknerová vystúpila v ukrajinskom parlamente

Ubezpečila ukrajinských poslancov, že napriek vojne s Iránom sa na Ukrajinu nezabudne.

Autor TASR
Kyjev 11. marca (TASR) - Predsedníčka nemeckého Spolkového snemu (Bundestag) Julia Klöcknerová sa stala prvou vysokopostavenou predstaviteľkou Nemecka, ktorá prehovorila v ukrajinskom parlamente - Najvyššej rade (Verchovna rada). Klöcknerová pricestovala v stredu do Kyjeva na svoju prvú návštevu Ukrajiny od nástupu do funkcie v marci minulého roku. TASR o tom informuje na základe agentúry DPA.

„Každé zasadanie Najvyššej rady je zároveň odkazom pre ruského prezidenta (Vladimira Putina), ktorý slobodou a demokraciou iba pohŕda. Jej odkaz znie: Ukrajina si nenechá zobrať svoju politickú slobodu, a je jedno od koho,“ povedala Klöcknerová v ukrajinskom parlamente.

Ubezpečila ukrajinských poslancov, že napriek vojne s Iránom sa na Ukrajinu nezabudne a zdôraznila, že ukrajinský parlament „je príkladným vzorom demokratického odporu Európy“.

Odmietla tiež územné ústupky na východe a juhu Ukrajiny, ako to požaduje Kremeľ: „Nie je to Ukrajina, ktorá sa musí niečoho vzdať, ale Rusko!“ Kyjev zároveň ubezpečila o podpore Bundestagu pri nadchádzajúcich rozhodnutiach o bezpečnostných zárukách pre Ukrajinu.

Pred vystúpením v ukrajinskom parlamente sa vyjadrila k situácii na Blízkom východe. „Samozrejme, že sme videli, že rakety Patriot boli vo veľmi krátkom čase nasadené v Iráne, tie rakety, ktoré neboli takmer štyri roky k dispozícii a ktoré Ukrajina tak potrebovala,“ poznamenala Klöcknerová.

Podľa jej slov medzi podporovateľmi panujú v súčasnosti veľké obavy, či budú mať sami k dispozícii dostatok týchto protilietadlových rakiet, keďže sa ich nevyrábalo dostatok. Pri obzretí sa do minulosti s ľútosťou konštatovala: „Niekedy by bolo lepšie, keby sme už hneď od začiatku prejavili rovnakú úroveň odhodlania, akú prejavujeme dnes,“ cituje slová Klöcknerovej agentúra DPA.
