Predsedníčka českej Snemovne Pekarová Adamová príde na Slovensko

Praha 16. januára (TASR) - Nová predsedníčka Poslaneckej snemovne českého parlamentu Markéta Pekarová Adamová absolvuje od pondelka 17. do utorka 18. januára svoju prvú zahraničnú pracovnú cestu. Podľa tradície povedie na Slovensko. TASR o tom v nedeľu informoval jej hovorca Martin Churavý.



"Rada pokračujem v tradícii prvej pracovnej cesty na Slovensko, s ktorým nás dlhodobo spájajú tie najvrelejšie vzťahy," uviedla Pekarová Adamová na margo dvojdňovej návštevy Slovenska, kam pricestuje vlakom.



V pondelok sa šéfka dolnej komory českého parlamentu stretne s predsedom Národnej rady (NR) SR Borisom Kollárom, ktorý delegáciu partnerskej krajiny privíta na Bratislavskom hrade.



"Hlavnými témami rokovaní budú predstavenie priorít našej vládnej koalície, posilnenie vzájomnej spolupráce v rámci stredoeurópskeho priestoru s blížiacim sa predsedníctvom Českej republiky Rady EÚ," uviedla ďalej predsedníčka Snemovne. Nasledovať bude pracovné rokovanie užšej delegácie so šéfom slovenskej diplomacie Ivanom Korčokom.



Pekarovú Adamovú v utorok prijme v Prezidentskom paláci slovenská prezidentka Zuzana Čaputová. Pôjde už o druhé stretnutie oboch vrcholných političiek. To prvé sa uskutočnilo vlani v Prahe pri príležitosti pripomienok výročia udalostí novembra 1989. Nasledovať bude stretnutie s predsedom slovenskej vlády Eduardom Hegerom.



Súčasťou pracovného programu predsedníčky Snemovne bude aj pietne uctenie pamiatky zavraždeného investigatívneho novinára Jána Kuciaka.