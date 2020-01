Predsedníčka Európskej komisie ocenila klimatické ciele Rakúska

Brusel 12. januára (TASR) - Cieľ Rakúska dosiahnuť uhlíkovú neutralitu do roku 2040 ocenila na nedeľnom stretnutí s opätovne zvoleným rakúskym kancelárom Sebastianom Kurzom v Bruseli predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová. Rakúsko tak môže byť príkladom pre ďalšie európske krajiny, vyhlásila Leyenová, ktorú citovala agentúra AFP.



Nová koaličná vláda Kurzovej Rakúskej ľudovej strany (ÖVP) a Zelených pod vedením Wernera Koglera, ktorá zložila slávnostnú prísahu v utorok, prisľúbila, že Rakúsko o desať rokov prekoná ciele EÚ, ktorá chce uhlíkovú neutralitu dosiahnuť do roku 2050.



"Je úžasné vidieť, že Rakúsko si samé stanovilo cieľ, byť do roku 2040 klimaticky neutrálne," povedala von der Leyenová. "Verím, že rakúsky model s týmito ambicióznymi cieľmi bude pre nás príkladom," dodala.



Rakúsko plánuje do roku 2030 získavať všetku energiu z obnoviteľných zdrojov a viac investovať do verejnej dopravy. Obnoviteľné zdroje energie už teraz pokrývajú približne tretinu z celkovej spotreby energie v Rakúsku, čo je takmer dvakrát toľko ako je európsky priemer.



Lídri 28 členských krajín EÚ sa v decembri 2019 zhodli na stanovení cieľa dosiahnuť uhlíkovú neutralitu do roku 2050, avšak voči dohode sa ohradilo Poľsko, ktoré tento cieľ odmietlo implementovať.



Rok 2019 bol podľa údajov Služby pre klimatickú zmenu Copernicus (C3S), ktoré boli zverejnené tento týždeň, druhým najteplejším rokom od začiatku vedenia záznamov.