Predsedníčka EK von der Leyenová sa stretne s britským premiérom

Brusel 3. januára (TASR) - Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová sa budúcu stredu stretne v Londýne s britským premiérom Borisom Johnsonom. Stane sa tak len tri týždne pred plánovaným odchodom Británie z Európskej únie. Informovala o tom agentúra AFP.



Plánované stretnutie potvrdil aj Johnsonov hovorca s tým, že v stredu sa na Downing Street uskutoční bilaterálne stretnutie premiéra Británie a šéfky EK.



Von der Leyenová sa stretne s Johnsonom po prvý raz, odkedy prevzala funkciu šéfky EK. Ako uviedol hovorca EÚ, von der Leyenová prednesie aj prejav na London School of Economics and Political Science (LSE).



Hoci neboli zverejnené žiadne informácie o tom, čo bude predmetom vzájomných rozhovorov von der Leyenovej a Johnsona, Brusel chce čo najskôr začať s prípravami týkajúcimi sa obchodu po tom, ako Británia vystúpi z EÚ, poznamenala AFP.



Británia má totiž EÚ opustiť 31. januára a postbrexitové prechodné obdobie, v ktorom sa obchod bude riadiť pravidlami EÚ, potrvá len do konca roka 2020. O tom, či Johnson požiada o predĺženie prechodného obdobia, musí rozhodnúť do júla.



Uzavretie podobných obchodných dohôd, aké má EÚ s Kanadou, Japonskom a Singapurom, trvalo doteraz šesť až osem rokov.