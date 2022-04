Predsedníčka europarlamentu Roberta Metsolová odcestovala do Kyjeva

Štrasburg/Kyjev 1. apríla (TASR) - Predsedníčka Európskeho parlamentu (EP) Roberta Metsolová odcestovala vo štvrtok do ukrajinskej metropoly Kyjev, informovala spravodajská stanica CNN s tým, že ide o vôbec prvú návštevu Ukrajiny šéfkou či šéfom akejkoľvek inštitúcie EÚ od začiatku vojny.



"Som na ceste do Kyjeva," napísala Metsolová vo štvrtok večer na Twitteri bez uvedenia ďalších podrobností. Detaily pracovnej cesty predsedníčky Európskeho parlamentu sú tajné z bezpečnostných dôvodov, povedal pre CNN nemenovaný predstaviteľ EP.



Metsolová ešte v pondelok povedala, že je dôležité, aby EP "podporoval ambície Ukrajiny stať sa kandidátskou krajinou na vstup do EÚ," pripomína server Politico.



Kyjev navštívili od začiatku ruskej invázie 24. februára premiéri Česka, Poľska a Slovinska, ktorí sa 15. marca stretli s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Do mesta pricestovali vlakom.