Predsedníčka europarlamentu vyzvala na pomoc deťom v konfliktoch

Brusel/Štrasburg 21. novembra (TASR) - Predsedníčka Európskeho parlamentu (EP) Roberta Metsolová prisľúbila, že europarlament urobí všetko, aby pomohol deťom zasiahnutým vojnovými konfliktmi, či už na Ukrajine, v Izraeli alebo Pásme Gazy. Urobila tak na úvod novembrového plenárneho zasadnutia EP v Štrasburgu, pri príležitosti pondelňajšieho Medzinárodného dňa práv dieťaťa.



V rozprave k tejto téme vystúpila aj europoslankyňa Lucia Ďuriš Nicholsonová (skupina Obnovme Európu, RE), ktorá upriamila pozornosť aj na situáciu rómskych detí na Slovensku.



Metsolová (EPP) v rámci úvodného príhovoru povedala, že europarlament bude aj naďalej pomáhať pri návrate tisícov ukrajinských detí, ktoré Rusko násilne vyhnalo z ich domovov, a bude sa zasadzovať za ich návrat.



"V konfliktoch, vo vojne, pri agresii alebo teroristických činoch sú to až príliš často nevinné deti, ktoré sú nútené zaplatiť tú najvyššiu cenu," šéfka EP.



Zároveň apelovala na návrat izraelských detí zadržiavaných militantmi z Hamasu. Podľa jej slov treba zároveň urobiť viac pre riešenie humanitárnej katastrofy v Pásme Gazy, kde už prišlo o život príliš veľa detí.



Počas rozpravy k Medzinárodnému dňu práv dieťaťa vystúpila aj Ďuriš Nicholsonová, ktorá je v mene liberálnej frakcie Obnovme Európu tieňovou spravodajkyňou pre nariadenie EÚ proti zneužívaniu detí v online priestore.



Upozornila, že hoci EÚ je jeden z najbohatších regiónov sveta, necháva hladovať milióny svojich detí. Spresnila, že sa tak deje najmä v rómskych osadách vo viacerých členských štátoch, kde deti často fetujú toluén, aby nemali pocit hladu.



"Žijú v chatrčiach bez pitnej vody a brodia sa po členky vo vlastných a psích výkaloch, lebo nemajú kanalizáciu. Mnohé z nich končia segregované v špeciálnych školách, nikdy sa nenaučia čítať ani písať," uviedla v pléne EP. Spresnila, že o tejto situácii sa mohla presvedčiť aj delegácia EP, ktorú pozvala na Slovensko.



Podľa jej slov boli viacerí eurokomisári šokovaní zo správy o rómskych osadách a pýtali sa, prečo Slovensko tento problém skrývalo.



"Nič sme neskrývali, to len eurokomisii stačia kvantitatívne štatistiky na papieri. O deťoch sa dá emotívne rozprávať, ale politici sa radšej venujú dôchodcom, lebo tí môžu voliť. Je povinnosťou EÚ, aby prinútila členské štáty a populistických politikov, aby investovali do detí," uviedla.



Tvrdí, že nestačia iba peniaze vyčlenené pre rôzne programy a akčné plány, ale skôr skutočný monitoring situácie.



"Chcela by som vyzvať členské štáty, aby začali investovať do detí, najmä do tých ktoré žijú v chudobe. To nie sú stratené peniaze, ale obrovská investícia do nás všetkých," odkázala poslankyňa.



