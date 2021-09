Predsedníčka Európskej komisie: Rok 2022 by mal byť rokom mládeže

Brusel/Štrasburg 15. septembra (TASR) - Rok 2022 by mal byť Európskym rokom mládeže. Uviedla to v stredu predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová počas svojej správy o stave Únie na pôde Európskeho parlamentu (EP) v Štrasburgu.



Von der Leyenová v pléne EP pripomenula, že prebieha Konferencia o budúcnosti Európy, ktorá dáva šance najmä mladej generácii predstaviť svoje názory. Zdôraznila, že eurokomisia sa bude riadiť závermi konferencie, a navrhla, aby rok 2022 bol Európskym rokom mládeže. "EÚ bude taká silná, ako bude naša mladá generácia - odhodlaná, odvážna a súcitná. To bude dôležitejšie než kedykoľvek predtým," skonštatovala.



Podľa jej slov netreba zabúdať na mladých ľudí, ktorí prepadli cez sociálny systém, a treba chrániť ich budúcnosť, aj preto ozdravný plán EÚ budúcej generácie (NGEU) musí byť financovaný z vlastných zdrojov. Komisia pripravuje program ALMA, ktorý umožní mladým ľuďom bez práce a ktorí nie sú v systéme vzdelávania získať pracovné skúsenosti a prácu v inom členskom štáte EÚ.











