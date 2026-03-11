< sekcia Zahraničie
Predsedníčka nemeckého parlamentu pricestovala na návštevu Kyjeva
Na železničnej stanici v Kyjeve ju privítal predseda ukrajinského parlamentu Ruslan Stefančuk.
Autor TASR
Kyjev 11. marca (TASR) - Predsedníčka nemeckého Spolkového snemu (Bundestag) Julia Klöcknerová v stredu pricestovala do Kyjeva na svoju prvú návštevu Ukrajiny od nástupu do funkcie. Cieľom jej cesty je vyjadriť solidaritu s Ukrajinou a diskutovať o výzvach súvisiacich s dodávkami energie a protivzdušnou obranou. TASR o tom píše podľa správy agentúry DPA.
Na železničnej stanici v Kyjeve ju privítal predseda ukrajinského parlamentu Ruslan Stefančuk. Stretnúť sa má aj s prezidentom Volodymyrom Zelenským. Cesta nočným vlakom nebola z bezpečnostných dôvodov vopred avizovaná.
Klöcknerová by sa mala stať prvou nemeckou predstaviteľkou, ktorá vystúpi na pôde ukrajinského parlamentu. Pozvanie vystúpiť vo Verchovnej rade označila za veľkú česť.
Nemecká politička zdôraznila, že je dôležité nezabúdať na vojnu Ruska proti Ukrajine, aj keď sa medzinárodná pozornosť v súčasnosti presúva na konflikt na Blízkom východe.
Počas novembrového summitu Krymskej platformy vo Švédsku Stefančuk udelil Klöcknerovej štátne vyznamenanie Rad kniežaťa Jaroslava Múdreho I. triedy. Rovnaké ocenenie získal aj nemecký minister obrany Boris Pistorius.
V decembri sa v Berlíne konali rokovania medzi americkou delegáciou a ukrajinským prezidentom. Rokovania medzi Moskvou a Kyjevom, ktoré sprostredkovali Spojené štáty, však boli následne pozastavené, keďže Washington sústredil svoju pozornosť na vojnu s Iránom. Mierové rokovania by sa mohli obnoviť v Turecku na budúci týždeň.
