Predsedníčka nemeckej Spolkovej rady podporila členstvo Ukrajiny v EÚ

Kyjev 25. júna (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v utorok v Kyjeve rokoval s predsedníčkou hornej komory nemeckého parlamentu Manuelou Schwesigovou, ktorá v rozhovore podporila vstup Ukrajiny do Európskej únie. Témou rokovania bola aj ekonomika, vojenská podpora pre Ukrajinu, ako aj regionálne partnerstvá, keďže Spolková rada (Bundesrat) zastupuje na celoštátnej úrovni záujmy 16 nemeckých spolkových krajín, informuje TASR.



Ako dodala agentúra DPA, stretnutie Zelenského so Schwesigovou sa uskutočnilo tesne pred tým, ako sa v utorok v Luxemburgu oficiálne začali prístupové rokovania Ukrajiny s EÚ.



"Je to dôležitý deň pre Ukrajinu, ale aj pre EÚ. Spolkové krajiny (Nemecka) podporujú toto pristúpenie," uviedla Schwesigová po rokovaniach so Zelenským.



Na margo vojny, ktorú vedie Rusko proti Ukrajine, sociálna demokratka Schwesigová zdôraznila, že ukrajinské ozbrojené sily musia dostať ďalšiu podporu v podobe systémov protivzdušnej obrany.



Informovala, že raketový systém Patriot dislokovaný na účely výcviku na území Meklenburska-Predpomoranska, kde pôsobí na poste predsedníčky krajinskej vlády, bude zakrátko dodaný na Ukrajinu. Jeho prevoz na Ukrajinu označila za dôležitý, aby chránil obyvateľstvo pred útokmi ruskej armády, čo označila za "naliehavo potrebné".



Ohlásila aj nemecko-ukrajinskú ekonomickú konferenciu, ktorá sa v Meklenbursku-Predpomoransku uskutoční na jeseň tohto roku. Hlavný dôraz sa bude klásť na spoluprácu s partnerským regiónom jej spolkovej krajiny - Černihivskej oblasti ležiacej severne od Kyjeva, ktorá hraničí s Ruskom a Bieloruskom.



Schwesigová vedie Bundesrat od roku 2023, keď sa stala štvrtou najvyššou ústavnou činiteľkou v Nemecku. Je súčasne prvým predsedom hornej komory nemeckého parlamentu, ktorý navštívil Ukrajinu. V pondelok v Kyjeve absolvovala rokovanie s ukrajinským premiérom Denysom Šmyhaľom, predsedom parlamentu Ruslanom Stefančukom a primátorom Kyjeva Vitalijom Kličkom.