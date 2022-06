Predsedníčka Snemovne Pekarová Adamová chce predať pivovar Budvar

Praha 15. júna (TASR) - Predsedníčka českej Poslaneckej snemovne a strany TOP 09 Markéta Pekarová Adamová v utorok rozoslala výzvu, aby v rámci konsolidácie verejných financií štát predal nepotrebný majetok a zbavil sa vlastníckych podielov v niektorých firmách. Podľa strany TOP 09 by štát mal predať aj pivovar Budvar. TASR informáciu prevzala zo serveru Novinky.cz.



"Štát rozhodne nemá ani prevádzkovať hotel, ani variť pivo. Nie je na to jediný racionálny dôvod," povedala Pekarová Adamová. Vo výzve, ktorú predsedníctvo TOP 09 v utorok rozoslalo, sa píše, že štát by mal predať majetok, ktorý nie je podstatný na jeho chod. Vedenie strany chcelo apelovať na ostatných koaličných partnerov, aby sa snažili znížiť schodok v pripravovanom štátnom rozpočte.



Minister poľnohospodárstva Zdeněk Nekula (KDU-ČSL) však návrh Pekarovej Adamovej odmietol a zdôraznil, že pivovar v uplynulom roku vygeneroval zisk 305 miliónov korún (viac ako 12 miliónov eur). Vyrobil rekordných 1,8 miliónov hektolitrov piva, z toho 1,3 milióna hektolitrov vyviezol do zahraničia.



S predajom podniku nesúhlasí ani minister financií Zbyněk Stanjura (ODS) či minister práce a sociálnych vecí Marian Jurečka (KDÚ-ČSL). Premiér Petr Fiala (ODS) sa k otázke predaja štátneho majetku vyjadril neurčito. "Keď sa pre niečo rozhodneme, tak to oznámime," povedal Fiala.



"To, že chcú privatizovať štátne podniky, považujem za škandál a som z toho v šoku," povedal expremiér a predseda opozičnej strany ANO Andrej Babiš. Podľa neho vláda účelovo klame o zlom stave verejných financií.



Český štát ovláda alebo má väčšinové vlastnícke podiely v desiatkach podnikov. Okrem Budvaru sú to napríklad České dráhy, České energetické závody či Česká pošta. Vlastní tiež hotel Thermal v Karlových Varoch.