Predsedníčka Spolkového snemu Bärbel Basová mieri na Ukrajinu

Berlín 5. mája (TASR) - Predsedníčka nemeckého Spolkového snemu (Bundestagu) Bärbel Basová ohlásila svoj zámer vycestovať do ukrajinskej metropoly Kyjev s cieľom vyjadriť podporu Ukrajine v boji proti ruskej vojenskej agresii. Informovala o tom vo štvrtok tlačová agentúra DPA.



Basová zo Sociálnodemokratickej strany Nemecka (SPD) sa vydá do Kyjeva na pozvanie svojho ukrajinského kolegu Ruslana Stefančuka – predsedu Najvyššej rady –, s ktorým bude rokovať a zúčastní sa na spomienkových oslavách venovaných obetiam druhej svetovej vojny.



Líder konzervatívnej opozície Friedrich Merz z Kresťanskodemokratickej únie Nemecka (CDU) sa stal prvým vysokopostaveným nemeckým politikom, ktorý tento týždeň odcestoval do Kyjeva, pričom rovnaký zámer oznámili aj ďalší vrátane ministerky zahraničných vecí Annaleny Baerbockovej.



Nemecký kancelár Olaf Scholz, ktorý čelí kritike za nerozhodnosť v reakcii na rusko-ukrajinskú vojnu, opakovane odmietol pozvanie od ukrajinského vedenia s tým, že mu v tom zabránilo predchádzajúce odmietnutie nemeckého prezidenta Franka-Waltera Steinmeiera Kyjevom.



Ako predseda Bundestagu zastáva Basová po Steinmeierovi druhú najvyššiu funkciu v Nemecku. Spomienka na druhú svetovú vojnu sa na Ukrajine uskutoční 8. mája.