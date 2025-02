Predsedníčkou poroty na festivale v Cannes bude Juliette Binocheová

Paríž 4. februára (TASR) - Predsedníčkou 78. ročníka filmového festivalu v Cannes bude Juliette Binocheová, jedna z najznámejších francúzskych herečiek. TASR o tom informuje podľa správy tlačovej agentúry AFP, ktorá sa odvoláva na vyjadrenie vedenia festivalu. Svetoznáme podujatie sa bude konať 13.-24. mája.



Binocheová (60) nahradí na tomto poste režisérku Gretu Gerwigovú, ktorá bola predsedníčkou poroty v Cannes minulý rok. Porota Gerwigovej, prvej americkej filmárky na tejto pozícii, udelila Zlatú palmu za rok 2024 filmu "Anora" režiséra Seana Bakera.



Binocheová je jednou z mála herečiek, ktoré získali ocenenia na troch najväčších európskych filmových festivaloch, a to v Cannes, Benátkach a Berlíne. Patrí tiež medzi hŕstku francúzskych hercov, ktorí získali Oscara. Binocheová si ho vydobyla stvárnením vedľajšej úlohy vo vojnovej dráme Anglický pacient (1996).



Binocheová je známa aj svojimi otvorenými politickými názormi, v rámci ktorých sa vyjadruje k otázkam týkajúcim sa postavenia žien v Iráne až po záležitosti životného prostredia a nelegálnych migrantov. Nedávno podpísala petíciu s názvom "Postavme sa za kultúru" proti rozpočtovým škrtom, ktoré plánuje francúzska vláda. Binocheová tiež verejne podporila kolegov-hercov, ktorí sa vyjadrili k sexuálnemu násiliu po škandále #MeToo v Hollywoode.



Festival poukázal na to, že to bolo len druhýkrát v jeho histórii, keď porote predsedali dve ženy za sebou. Predchádzajúci prípad pochádza zo 60. rokov minulého storočia, keď talianska filmová superstar Sophia Lorenová vystriedala Oliviu de Havillandovú.



Zvyšní členovia poroty ešte nie sú známi. Oficiálne oznámenie zloženia súťaže sa očakáva v polovici apríla.