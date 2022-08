Predsedníčka snemovne Pelosiová navštívi v utorok Taiwan

Tchaj-pej 1. augusta (TASR) - Predsedníčka americkej Snemovne reprezentantov Nancy Pelosiová navštívi v utorok Taiwan a v metropole Tchaj-pej strávi aj noc, informovali v pondelok s odvolaním sa nemenované zdroje viaceré taiwanské média. TASR správu prevzala od agentúry Reuters.



Taiwanský denník Liberty Times uviedol, že Pelosiová navštívi v stredu ráno taiwanský parlament a následne bude pokračovať vo svojej cestu po Ázii. Tá sa začala v pondelok návštevou Singapuru.



Taiwanské noviny United Daily News zase uviedli, že Pelosiová pricestuje na Taiwan najskôr v utorok večer a v metropole Tchaj-pej strávi noc.



Reuters však upozorňuje, že tieto informácie nedokázal nezávisle overiť. Taiwanské ministerstvo zahraničných vecí totiž uviedlo, že sa k cestovným plánom Pelosiovej nebude vyjadrovať a pre médiá nemá už žiadne informácie.



Napätie medzi Čínou a Spojenými štátmi stúpa pre možnú návštevu Pelosiovej na Taiwane už niekoľko týždňov. Čína dala už skôr verejne najavo, že cestu Pelosiovej na Taiwan by vnímala ako provokáciu vzhľadom na to, že tento ostrovný štát považuje za súčasť svojho územia.



Hovorca čínskeho ministerstva zahraničných vecí aj v pondelok varoval Spojené štáty, že by takáto cesta mala "veľmi vážne následky". "Chceme Spojenými štátom povedať, že... čínska armáda nebude nečinne sedieť a že Čína príjme ráznu odpoveď a odvetné kroky na ochranu svojej suverenity a územnej celistvosti," vyhlásil hovorca.



Biely dom takúto rétoriku Pekingu označil v pondelok za nepodloženú a nevhodnú. "Nie je nezvyčajné, že lídri Kongresu cestujú na Taiwan. Takouto rétorikou alebo potenciálnym konaním by sme ako krajina nemali byť zastrašení. Pre predsedníčku je to dôležitá cesta a spravíme všetko, čo môžeme, aby sme ju podporili," uviedol hovorca Bieleho domu John Kirby.