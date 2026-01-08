< sekcia Zahraničie
Predsedníctvo Cypru v Rade EÚ chce posilniť vzťahy s Blízkym východom
Uviedol to cyperský prezident Nikos Christodulidis počas stretnutia s generálnym tajomníkom Ligy arabských štátov (LAŠ) Ahmadom Abúlom Ghajtom.
Autor TASR
Nikózia 8. januára (TASR) - Priblížiť Európsku úniu k regiónu Blízkeho východu je jednou z hlavných priorít cyperského predsedníctva v Rade EÚ. Uviedol to vo štvrtok cyperský prezident Nikos Christodulidis počas stretnutia s generálnym tajomníkom Ligy arabských štátov (LAŠ) Ahmadom Abúlom Ghajtom, informuje TASR na základe správy agentúry CNA.
„Jednou z našich troch hlavných priorít je priblížiť EÚ oveľa bližšie k regiónu a LAŠ musí a môže zohrávať v tomto úsilí veľmi dôležitú úlohu,“ zdôraznil Christodulidis. Doplnil, že na neformálnom zasadnutí Európskej rady 23. a 24. apríla budú prezentované konkrétne projekty, ktoré ukážu, ako sa EÚ môže v regióne viac angažovať.
Cyperský prezident uvítal aj nadchádzajúcu návštevu predsedníčky Európskej komisie Ursuly von der Leyenovej a predsedu Európskej rady Antónia Costu v Jordánsku, Sýrii a Libanone, ktorú podľa jeho slov sám inicioval.
Christodulidis ďalej prezradil, že EÚ pracuje na začatí rokovaní o strategickej a komplexnej dohode s Libanonom a širším Blízkym východom vrátane štátov Perzského zálivu.
„Prostredníctvom dnešných diskusií uvidíme, čo ešte môžeme urobiť počas nášho predsedníctva na posilnenie vzťahov EÚ s regiónom. Máme spoločné výzvy, ale aj veľké perspektívy, ak budeme spolupracovať,“ uzavrel prezident.
Ghajt sa poďakoval Christodulidisovi za pozvanie na stredajšie slávnostné otvorenie cyperského predsedníctva, ktoré podľa neho potvrdzuje význam spolupráce medzi EÚ a LAŠ.
Cyprus pred týždňom prevzal od Dánska na nasledujúcich šesť mesiacov predsedníctvo v Rade EÚ. Počas tohto obdobia bude viesť zasadnutia na všetkých úrovniach Rady EÚ a pomáhať zabezpečovať kontinuitu práce v tejto inštitúcii. Na čele bude do 1. júla, keď predsedníctvo prevezme Írsko.
„Jednou z našich troch hlavných priorít je priblížiť EÚ oveľa bližšie k regiónu a LAŠ musí a môže zohrávať v tomto úsilí veľmi dôležitú úlohu,“ zdôraznil Christodulidis. Doplnil, že na neformálnom zasadnutí Európskej rady 23. a 24. apríla budú prezentované konkrétne projekty, ktoré ukážu, ako sa EÚ môže v regióne viac angažovať.
Cyperský prezident uvítal aj nadchádzajúcu návštevu predsedníčky Európskej komisie Ursuly von der Leyenovej a predsedu Európskej rady Antónia Costu v Jordánsku, Sýrii a Libanone, ktorú podľa jeho slov sám inicioval.
Christodulidis ďalej prezradil, že EÚ pracuje na začatí rokovaní o strategickej a komplexnej dohode s Libanonom a širším Blízkym východom vrátane štátov Perzského zálivu.
„Prostredníctvom dnešných diskusií uvidíme, čo ešte môžeme urobiť počas nášho predsedníctva na posilnenie vzťahov EÚ s regiónom. Máme spoločné výzvy, ale aj veľké perspektívy, ak budeme spolupracovať,“ uzavrel prezident.
Ghajt sa poďakoval Christodulidisovi za pozvanie na stredajšie slávnostné otvorenie cyperského predsedníctva, ktoré podľa neho potvrdzuje význam spolupráce medzi EÚ a LAŠ.
Cyprus pred týždňom prevzal od Dánska na nasledujúcich šesť mesiacov predsedníctvo v Rade EÚ. Počas tohto obdobia bude viesť zasadnutia na všetkých úrovniach Rady EÚ a pomáhať zabezpečovať kontinuitu práce v tejto inštitúcii. Na čele bude do 1. júla, keď predsedníctvo prevezme Írsko.