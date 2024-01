Predsedom českej Pirátskej strany zostáva Bartoš

Praha 13. januára - Post predsedu českej Pirátskej strany si obhájil v sobotu aj na ďalšie dva roky Ivan Bartoš. TASR o tom informuje na základe spravodajského portálu Novinky.cz.



Členovia Pirátskej strany rozhodovali o svojom predsedovi na celoštátnom fóre strany, ktoré sa koná v Brne. O predsedovi sa rozhodlo v druhom kole hlasovania, v ktorom Bartoš získal 556 hlasov z 874 odovzdaných hlasov a porazil tak svoju protikandidátku europoslankyňu Markétu Gregorovú.



"Som rád, že ste mi dali dôveru viesť stranu v nasledujúcom období. Nie je to len otázka nadchádzajúcich volieb ale aj toho, ako bude naša misia úspešná," uviedol Bartoš po svojom znovuzvolení. Stranu pritom vedie už 13 rokov.



"V médiách veľmi rezonuje otázka, či 13 rokov vo vedení strany nie je priveľa. Ja si myslím, že nie je dôležitá dĺžka ale to, čo sa za tu dobu podarí," povedal Bartoš. Zároveň prisľúbil, že vedenie strany bude aj naďalej zohľadňovať názory členskej základne.



Za hlasy sa poďakovala aj Gregorová. "Česká republika potrebuje Pirátov a my ju nesklameme," vyhlásila.



Bartoš reprezentoval v boji o predsedníctvo strany krídlo, ktoré podporuje jej angažovanosť vo vláde. Druhé krídlo reprezentovala Gregorová, ktorá bola proti vstupu Pirátskej strany do vládnej koalície.



Na úvod straníckej schôdzky vystúpil ako jeden z hostí aj český premiér Petr Fiala z Občianskej demokratickej strany. "Často sa o našich stranách hovorí, že sú v rámci koalície od seba najďalej. Avšak v uplynulých dvoch rokoch sme sa veľakrát presvedčili... že to nie je úplne pravda," povedal Fiala.



Okrem postu predsedu sa bude na zjazde v Brne rozhodovať aj zbytku predsedníctva Pirátskej strany. Nové vedie potom stranu povedie v tohtoročných európskych a komunálnych voľbách, ako aj vo voľbách do českého Senátu a budúci rok aj vo voľbách do českej Snemovne.