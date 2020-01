Predsedom českej strany Piráti zostáva Ivan Bartoš

Praha 11. januára (TASR) - Staronovým predsedom českej Pirátskej strany sa stal Ivan Bartoš, ktorý získal 606 hlasov z 653 hlasujúcich. Členovia strany ho zvolili na sobotnom celoštátnom fóre v Ostrave. Informoval o tom portál Novinky.cz.



"Bol to kvalitný súboj o pozíciu predsedu a obaja kandidáti, ktorí neuspeli, svoje vízie presadzujú každodenne. Nie je dôležité, z akej pozície robia pirátsku politiku," vyhlásil Bartoš. V prvom kole hlasovania uspel s 376 hlasmi aj Vojtěch Pikal, ktorý však svoju kandidatúru v druhom kole vzdal. "Odstupujem z voľby predsedu. Ivan získal o takmer o polovicu viac hlasov. Ďakujem vám za podporu," povedal. Tretím kandidátom bol Mikuláš Ferjenčík.



Bartoš avizoval aj snahu uspieť v nadchádzajúcich parlamentných voľbách, ktoré sa budú v Česku konať o rok a pol. "My v nich chceme uspieť a byť vo vláde tejto krajiny. Je to jasný cieľ a chceme budovať slobodnú, vzdelanú, digitálnu a transparentnú spoločnosť," dodal.



Okrem predsedu strany si Piráti na sobotnom zjazde volili aj štyroch svojich podpredsedov.



Piráti, oficiálnym názvom Česká pirátska strana, je liberálna politická strana, ktorá bola založená v roku 2009. Do parlamentu - Poslaneckej snemovne - sa po prvý raz dostala v roku 2017 a stala sa tam tretím najsilnejším politickým subjektom.



Vlani získali Piráti tri poslanecké kreslá v Európskom parlamente a jej člen Marcel Kolaja sa dokonca stal podpredsedom europarlamentu, kde zastupuje Zelených, všíma si portál Českej televízie ČT24.