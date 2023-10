Predsedom Dolnej snemovne v Kanade sa po prvý raz stal černoch

Ottawa 4. októbra (TASR) - Kanadský parlament si v utorok zvolil prvého predsedu čiernej pleti, Grega Fergusa. Nahradí svojho predchodcu, ktorý odstúpil v súvislosti s verejnou oslavou ukrajinského veterána bojujúceho na strane nacistov. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry AFP.



Fergus (54) je poslanec Liberálnej strany Kanady (LPC). Dolnú snemovňu po zvolení označil za miesto, kde "sa budú viesť tvrdé diskusie", ale zároveň vyzval zákonodarcov, aby sa k sebe "správali s rešpektom". "Nemôže existovať žiadny dialóg, ak neexistuje vzájomné pochopenie pre rešpekt," vyhlásil Fergus.



Jeho úlohou ako predsedu Dolnej snemovne bude viesť rozpravy a presadzovať parlamentné pravidlá, pričom zostáva nestranný a hlasuje len v prípade nerozhodného výsledku. Fergusa do Dolnej snemovne tradične sprevádzali premiér Justin Trudeau a líder opozície Pierre Poilievre.



Trudeau mu zablahoželal, že sa stal predsedom parlamentu ako prvý Kanaďan čiernej pleti. "Malo by to byť inšpirujúce pre všetkých Kanaďanov, najmä pre mladšie generácie, ktoré sa chcú dostať do politiky," povedal premiér.



Fergus bol prvýkrát zvolený v roku 2015 a založil parlamentnú černošskú skupinu. Pôsobil aj ako Trudeauov parlamentný tajomník.



Jeho nová úloha vo vedení parlamentu sa musí začať "obnovením cti tejto snemovne", povedal líder Novej demokratickej strany (NDP) Jagmeet Singh.



Bývalý predseda parlamentu Anthony Rota počas nedávnej návštevy prezidenta Volodymyra Zelenského označil ukrajinského prisťahovalca zo svojho okresu za hrdinu z druhej svetovej vojny, ktorý bojoval "za ukrajinskú nezávislosť proti Rusom", čo vyvolalo potlesk v stoji.



Neskôr sa zistilo, že veterán slúžil v 14. dobrovoľníckej divízii "Galizien" jednotiek Waffen-SS, a Rota preto odstúpil.