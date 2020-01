Predsedom Filmového festivalu v Cannes bude ako prvý černoch Spike Lee

Paríž 14. januára (TASR) - Amerického režiséra Spikea Leeho vymenovali za predsedu tohtoročného filmového festivalu v Cannes, čím sa stal prvým predsedom tohto podujatia tmavej pleti. Informovala o tom v utorok tlačová agentúra AFP.



Lee, 62-ročný režisér filmov ako Konaj správne (1989) či Malcolm X (1992), vyhlásil, že je z tohto historického rozhodnutia "šokovaný a šťastný zároveň".



Filmový festival v Cannes je najväčším podujatím svojho druhu na svete a jeho aktuálny ročník sa uskutoční v máji. Premiéru tu malo Leeho sedem filmov vrátane jeho debutu She’s Gotta Have It (1986).



Jeho vymenovanie prichádza krátko po tom, ako aktivisti v pondelok skritizovali organizátorov udeľovania cien Oscar za to, že ignorovali hercov a režisérov rôznej farby pleti vrátane nadšene prijatých výkonov americkej herečky Awkwafiny ázijského pôvodu v čínsko-americkej dráme The Farewell a mexicko-kenskej herečky Lupity Nyong'o v horore Us.



Lee, ktorý pred dvoma rokmi v Cannes predstavil svoj ostatný film BlacKkKlansman, zároveň dostane na festivale Zlatú palmu za celoživotné dielo.



Porotu v Cannes v 73-ročnej histórii tohto festivalu dosiaľ viedol iba jeden Ázijčan - hongkonský režisér Wong Kar-wai. Francúzska herečka Isabelle Adjaniová, ktorej otec je Alžírčan, sa v roku 1997 stala prvou osobou afrického pôvodu, ktorá predsedala tomuto kultúrnemu podujatiu.



Minulý rok viedol porotu v Cannes Alejandro González Iňárritu, prvý Mexičan a iba druhý filmový tvorca z Latinskej Ameriky, ktorému sa dostalo tejto pocty.