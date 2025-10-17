< sekcia Zahraničie
Predsedom hornej komory nemeckého parlamentu sa stal Bovenschulte
Berlín 17. októbra (TASR) - Za nového predsedu nemeckej Spolkovej rady (Bundesrat), hornej komory federálneho parlamentu, bol v piatok jednomyseľne zvolený primátor mesta Brémy Andreas Bovenschulte, informovala agentúra DPA, píše TASR.
Bovenschulte prevezme funkciu 1. novembra od svojej predchodkyne, predsedníčky vlády spolkovej krajiny Sársko Anke Rehlingerovej. Predsedníctvo Bundesratu sa pravidelne strieda medzi 16 spolkovými krajinami. Prístavné mesto Brémy ležiace na severozápade Nemecka je - spolu s Hamburgom a Berlínom - jedným z troch mestských štátov krajiny.
Funkcia predsedu Bundesratu je predovšetkým reprezentatívna, zvoláva však a vedie aj plenárne zasadnutia hornej komory a zastupuje ju na stretnutiach doma i v zahraničí. V prípade, že spolkový prezident nie je schopný vykonávať svoju funkciu alebo predčasne odstúpi, jeho právomoci preberá práve predseda Spolkovej rady.
Bundesrat preskúmava legislatívu schválenú Spolkovým snemom (Bundestag). Niektoré zákony vyžadujú v Bundesrate väčšinové hlasovanie, zatiaľ čo v iných prípadoch môže komora podať námietku, ktorú však môže Bundestag zvrátiť.
