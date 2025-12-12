< sekcia Zahraničie
Predsedom poroty festivalu Berlinale bude režisér Wim Wenders
Wim Wenders patrí medzi najvýznamnejších predstaviteľov novej nemeckej kinematografie a pôsobí od 70. rokov 20. storočia.
Autor TASR
Berlín 12. decembra (TASR) - Predsedom medzinárodnej poroty na 76. ročníku prestížneho filmového festivalu Berlinale bude nemecký režisér, autor a fotograf Wim Wenders, oznámil v piatok Berlínsky medzinárodný filmový festival na svojej webovej stránke. Informuje o tom TASR.
„Wim Wenders je jedným z najvplyvnejších hlasov medzinárodného filmu. Šesť desaťročí vytváral filmy, ktoré nás dojímajú a napĺňajú svojou humánnosťou a citom pre zázrak,“ uviedla vo vyhlásení na stránke festivalu riaditeľka Berlinale Tricia Tuttleová.
„Nikdy by mi ani len vzdialene nenapadlo byť predsedom poroty v mojom rodnom meste, kým ma o to nepožiadala Tricia Tuttleová. A potom som si uvedomil: Páni! To bude úplne nový spôsob, ako vidieť filmy na Berlinale, konečne si pozrieť každý jeden z filmov v súťaži a podrobne ich prediskutovať so skupinou inteligentných ľudí, ktorí milujú filmy," vyjadril sa na margo svojej nominácie na predsedu poroty samotný režisér.
Wim Wenders patrí medzi najvýznamnejších predstaviteľov novej nemeckej kinematografie a pôsobí od 70. rokov 20. storočia. Jeho tvorba, hraná aj dokumentárna, inšpirovala generácie filmárov a zaujala divákov na celom svete, uvádza festival.
Najnovšie zaujal divákov aj kritikov filmom Dokonalé dni (Perfect Days, 2023), ktorý získal nomináciu na Oscara, a 3D dokumentom Anselm (2023) o umelcovi Anselmovi Kieferovi.
Svojimi prvými snímkami ako The Goalkeeper’s Fear of the Penalty (1972), Alice in the cities (1974), Králi ciest (1976) a Americký priateľ (1977) formoval nový filmový jazyk a predefinoval obraz nemeckej kinematografie.
Wim Wenders je tiež spoluzakladateľom Európskej filmovej akadémie a viac než dve desaťročia pôsobil ako jej prezident. So svojou nadáciou Wim Wenders Stiftung sa venuje podpore filmového dedičstva, ako aj ďalšej generácii filmárov a filmovému vzdelávaniu.
Míľniky medzinárodného filmu vytvoril snímkami ako Paríž, Texas (1984), ale napríklad aj legendárnym filmom Nebo nad Berlínom (Himmel über Berlin, Wings of Desire 1987) či uznávaným hudobným dokumentom Buena Vista Social Club (1999).
V roku 2015 mu bolo na Berlinale udelené čestné ocenenie Zlatý medveď za mimoriadny prínos a úspechy vo filme a kinematografii.
V poradí 76. ročník medzinárodného filmového festivalu Berlinale sa na budúci rok uskutoční v čase od 12. do 22. februára. Medzinárodná porota, ktorej bude Wenders predsedať, rozhodne o udelení Zlatých a Strieborných medveďov za jednotlivé nominované snímky. Slávnostné udeľovanie ocenení sa uskutoční 21. februára 2026.
