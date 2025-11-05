Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 5. november 2025Meniny má Imrich
< sekcia Zahraničie

Predsedom Poslaneckej snemovne sa stal šéf SPD Tomio Okamura

.
Na snímke predseda hnutia Sloboda a priama demokracia (SPD) Tomio Okamura na predvolebnej akcii v Prahe 18. septembra 2025. Foto: TASR - Barbora Vizváryová

Okamura pred voľbou v krátkom prejave poslancom povedal, že ak mu dajú dôveru, chce byť nestranným predsedom všetkých bez ohľadu na to, kto z nich mu dá svoj hlas.

Autor TASR
,aktualizované 
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Praha 5. novembra (TASR) - Novým predsedom Poslaneckej snemovne Parlamentu (PSP) ČR sa v stredu stal šéf hnutia SPD Tomio Okamura. Za jeho zvolenie v tajnej voľbe hlasovalo 107 poslancov. Okrem neho sa o post uchádzal aj Jan Bartošek, ktorého navrhla strana KDU-ČSL smerujúca do opozície. Ten dostal 81 hlasov. O výsledkoch voľby informoval predseda volebnej komisie Martin Kolovratník, píše spravodajkyňa TASR v Prahe.

Rozprava k voľbe šéfa snemovne trvala takmer sedem hodín. Poslanci končiacej koalície sa k nominácii Okamuru vyjadrovali kriticky, pripomínali jeho výroky z minulých volebných období či mnohohodinové obštrukcie alebo nevhodné vyjadrenia o kolegoch. Viacerí z nich vrátane premiéra Petra Fialu považujú šéfa SPD na čele dolnej komory parlamentu za národnú aj medzinárodnú hanbu a jeho výroky za významné bezpečnostné riziko.

Okamura pred voľbou v krátkom prejave poslancom povedal, že ak mu dajú dôveru, chce byť nestranným predsedom všetkých bez ohľadu na to, kto z nich mu dá svoj hlas.

Proti šéfovi SPD vo voľbe stál Bartošek, ktorého nominoval klub KDU-ČSL. Podľa KDU-ČSL Okamura nespĺňa požiadavky na vedenie snemovne a predstavuje hrozbu pre dobrú povesť Česka. Podotkla pritom, že ide o tretieho najvyššieho ústavného činiteľa, ktorý má dôležitú diplomatickú rolu.

Nový predseda PSP sa po zvolení ujal vedenia schôdze, ktorá pokračuje voľbou podpredsedov dolnej komory.










(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
.

Neprehliadnite

Prezident víta ponuku Poľska do budúcna dovážať do SR plyn z USA

Žilinka:Rezort postupoval pri záchrankovom tendri v rozpore so zákonmi

Pravda o modrých psoch v Černobyle: Odborník vysvetlil ich sfarbenie

BARTOŇ: Robotické operácie výrazne skracujú pobyt dieťaťa v nemocnici