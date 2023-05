Predsedom Srbskej pokrokovej strany sa stal minister obrany Vučevič

Belehrad 27. mája (TASR) - Predsedom vládnucej Srbskej pokrokovej strany (SNS) sa v sobotu stal srbský minister obrany Miloš Vučevič, informovala agentúra DPA.



Dodala, že 48-ročný Vučevič bol zvolený delegátmi zjazdu SNS, ktorý sa konal v meste Kragujevac. Doteraz Vučevič zastával funkciu podpredsedu SNS - zvolený do nej bol v roku 2016.



Vučevič bol za predsedu SNS zvolený s výslovnou podporou srbského prezidenta Aleksandra Vučiča, ktorý post predsedu strany zastával do soboty. Vučevič je považovaný za Vučičovho lojálneho stúpenca.



Vučič viedol SNS od roku 2012, keď sa jeho predchodca na tomto poste Tomislav Nikolič stal srbským prezidentom. Vučič bol za hlavu štátu zvolený v roku 2017, ale predsedom SNS zostal.



Vučič v minulosti často čelil kritike za to, že zostáva lídrom strany a zároveň zastáva funkciu prezidenta.



Pred svojimi sympatizantmi zhromaždenými v piatok v Belehrade Vučič povedal, že zostane členom SNS, "kým bude žiť". Ubezpečil: "Nikam od vás neodídem".



Jeho rozhodnutie odstúpiť z čela SNS podľa agentúry AP súvisí s jeho plánmi na vytvorenie nového hnutia, ktoré bude zahŕňať ďalšie strany, odborníkov a významné osobnosti. Analytici tvrdia, že Vučič chce po viac ako desaťročí pri moci a rastúcom tlaku verejnosti "preskupiť sily".



Kritici obviňujú Vučiča i jeho stranu, že počas 11 rokov pri moci rozdúchavali v srbskej spoločnosti rozpory a obmedzovali demokratické slobody. Vučič to popiera.